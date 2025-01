Roberto De Zerbi sans filtre en conf de presse avant Nice-OM

Droit au but.

On l’attendait, cette conférence de presse de Roberto De Zerbi avant le match contre l’OGC Nice. Les Aiglons avaient déjà lancé le match, plus tôt dans la semaine, en publiant un drôle de communiqué au sujet des récentes polémiques arbitrales créées par l’Olympique de Marseille. Questionné sur la situation dès le début de la conf, l’entraîneur italien a préféré jouer la carte du sarcasme. « Ils ont beaucoup de temps libre apparemment , s’ils ont le temps de faire un communiqué comme ça. Non, on ne veut rien, Nice peut être tranquille, on ne veut pas de cadeaux. Si on l’emporte sur le terrain, cela doit être grâce à nous, et si on perd, on serrera la main à nos adversaires. […] On se concentre sur nous-mêmes, et c’est à eux de penser à eux-mêmes aussi » , a-t-il répondu.…

RA pour SOFOOT.com