Roberto De Zerbi : « On sait jouer au foot, mais... »
information fournie par So Foot 09/11/2025 à 10:36

Roberto De Zerbi : « On sait jouer au foot, mais... »

Roberto De Zerbi : « On sait jouer au foot, mais... »

Belle réaction, même s’il n’y avait pas vraiment d’opposition.

Englué dans une spirale négative (une seule victoire et trois défaites en cinq rencontres, toutes compétitions confondues), l’Olympique de Marseille a signé une victoire facile devant un faible Stade brestois lors de la douzième journée de Ligue 1. Ce qui a visiblement soulagé Roberto De Zerbi, apparu plutôt satisfait au micro de Bein Sports : « Cela a été trois semaines très difficiles, on n’a pas bien joué contre Angers et l’Atalanta. On a mieux joué les autres matchs, mais on a eu moins que ce que l’on méritait et on a manqué de chance. On est partis septièmes et on est maintenant premiers, il faut le rappeler. Je suis ravi du jeu proposé, j’ai pris du plaisir avec des joueurs de qualité. »

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
