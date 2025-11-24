 Aller au contenu principal
Roberto De Zerbi monte au créneau pour Mason Greenwood
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 16:16

Roberto De Zerbi monte au créneau pour Mason Greenwood

Roberto De Zerbi monte au créneau pour Mason Greenwood

Pas touche à son mauvais garçon.

À la veille de la réception de Newcastle en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a remis une pièce dans la machine Greenwood . Interrogé en conférence de presse sur son attaquant vedette, toujours au cœur des débats en Angleterre malgré l’abandon des charges pour violences conjugales qui avaient été retenues contre lui en 2022, le coach marseillais a répété son soutien sans détour. « C’est une bonne personne » , a lâché l’Italien, rappelant qu’il ne « rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Je ne le fais même pas pour mes enfants » .…

