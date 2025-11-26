Roberto De Zerbi : « Les joueurs ne sont pas des abricots »
Sans émoji.
En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas caché la joie de revoir son club gagner en C1 : « A part les dix premières minutes où on avait un peu la tête dans les nuages, on a fait un bon match. On aurait pu mieux jouer, mais on s’est créé beaucoup d’occasions et, malgré les qualités de Newcastle, on a assez peu subi. » …
JD pour SOFOOT.com
