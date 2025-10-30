Roberto De Zerbi en remet une couche sur la concurrence avec le PSG
Quand tout va mal, c’est le moment de revenir à l’essentiel.
Surpris ce mercredi soir par une vaillante équipe d’Angers, l’Olympique de Marseille n’a pas su faire mieux qu’un score nul (2-2) sur sa pelouse. Malgré un Robinio Vaz des grands soirs auteur d’un doublé (52 e, 70 e ), les hommes de Roberto De Zerbi ont loupé le coche de reprendre la tête du championnat en enchaînant une troisième rencontre sans victoire toutes compétitions confondues. …
KM pour SOFOOT.com
