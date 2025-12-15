OM-Monaco : les précisions de la DTA sur le but refusé à Lamine Camara
Zone interdite.
L’AS Monaco a pu se mordre les doigts d’être rentrée de Marseille avec zéro point dans sa besace, ce dimanche (1-0). Au-delà des occasions manquées, Lamine Camara a pensé ouvrir le score à la 52 e minute… avant de voir son but refusé en raison d’une position de hors-jeu de Folarin Balogun au départ de l’action. L’attaquant américain n’avait pourtant pas touché le ballon, même si sa position avait poussé Nayef Aguerd à le suivre dans la surface.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer