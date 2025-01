information fournie par So Foot • 06/01/2025 à 17:08

Robbie Keane va bander son arc en Hongrie

Robbie Keane retrouve du travail !

Le début de carrière d’entraineur de Robbie Keane a été quelques peu mouvementé . L’Irlandais commence son premier poste d’entraineur principal au Maccabi Tel Aviv en juillet 2023. Quelques mois plus tard, la guerre israélo-palestinienne débute mais l’ancienne gloire irlandaise décide de continuer à exercer. À l’issue de la saison, il remporte le championnat et la coupe nationale mais il démissionne en juin 2024. Son choix de garder son poste pendant la guerre a suscité une légère controverse en Irlande indique le Irish Independent . et a pu lui compliquer la tâche au moment de trouver un nouveau projet.…

RA pour SOFOOT.com