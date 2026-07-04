Riyad Mahrez va devoir trouver un nouveau club ou prendre sa retraite

Plus de club, plus de sélection : Riyad Mahrez est un homme libre ! Au lendemain de l’annonce de sa retraite internationale avec l’Algérie après l’élimination en seizièmes de finale du Mondial, la légende des Fennecs a mis un terme à son aventure avec Al-Ahli . Le club saoudien a officialisé ce samedi le départ de l’ailier algérien de 35 ans, à un an de l’expiration de son contrat. De son côté, le principal intéressé n’a pas encore réagi à cette annonce, et aucune information n’a filtré quant à sa future destination.

شكرًا رياض محرز 💚 3 سنوات لا يمكن نسيانها.. ستبقى في ذاكرة الأهلاويين للأبد 💚 pic.twitter.com/LHlukUEcXu…

FL pour SOFOOT.com