Le capitaine de l'Arménie signe à Al-Ahli pour 22 millions d'euros

Une icône du FK Krasnodar fait ses valises pour l’Arabie saoudite. Formé au club, Eduard Spertsyan a tout vécu avec les Vert et Noir : sa seule campagne de Ligue des champions en 2020-2021 (2 bouts de matchs) et surtout son seul titre majeur avec le championnat russe remporté en 2025, portant le brassard lors de cet exercice . Né en Russie mais binational arménien, il a décidé de porter les couleurs de l’ Havakakan en 2021, avant d’en devenir le capitaine à partir de novembre 2025.

Embed x.com…

NB pour SOFOOT.com