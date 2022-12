Ripple veut révolutionner les échanges bancaires

Ripple est une plateforme utilisée par plusieurs banques centrales et de nombreuses institutions financières. (© Fotolia)

La plateforme deviendra-t-elle le Swift du XXIe siècle ? Utilisée par plusieurs banques centrales et de nombreuses institutions financières, elle mise sur la blockchain pour assurer des échanges interbancaires ultrarapides et hautement sécurisés. ripple possède sa propre devise cryptographique, le XRP.

Derrière le concept de blockchain et de cryptomonnaies se dessine l’envie de s’affranchir du contrôle des États et des grandes entreprises du monde de la finance.

À l’image du bitcoin, la plupart des projets se fondent sur un système décentralisé où la création de la monnaie, les décisions stratégiques et le développement de l’infrastructure informatique – les programmes servant à valider et sécuriser les transactions – sont l’affaire d’une communauté ouverte d’utilisateurs, et non plus le fait d’une entité unique.

Ripple et sa monnaie cryptographique, le XRP, adoptent un fonctionnement quelque peu différent, remettant un peu de centralisation au cœur de cet univers décentralisé !

Des transferts d’argent sécurisés et rapides

Ripple se pose en alternative moderne au système Swift, qui régente depuis un demi-siècle les transferts d’argent entre les organismes financiers du monde entier. Cette messagerie présente un niveau de sécurité élevée, mais ralentit considérablement les opérations. Les outils développés par Ripple accélèrent le mouvement, traitant une transaction en 4 secondes quand il faut plusieurs jours avec Swift. Cette réactivité s’explique par la technologie de blockchain employée par Ripple, et notamment le recours à un mécanisme de validation exigeant un faible volume de calculs. Les solutions de Ripple ont séduit une centaine d’institutions