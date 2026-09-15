"Rien à discuter, rien à négocier" : la France insoumise censurera "quoi qu'il arrive" le budget 2027

Le gouvernement cherche à "faire les poches à la fois des retraités, des étudiants, des malades", selon Mathilde Panot.

Mathilde Panot à Paris, le 25 février 2026. ( AFP / ALAIN JOCARD )

La France insoumise a prévenu qu'elle censurera le budget 2027 "quoi qu'il arrive", sans discuter avec le gouvernement, a annoncé mardi 15 septembre la cheffe de file de ses députés Mathilde Panot.

"Nous censurerons quoi qu'il arrive et nous n'avons rien à discuter, rien à négocier avec ce gouvernement sur la manière dont il ferait les poches à la fois des retraités, des étudiants, des malades", a déclaré Mathilde Panot sur franceinfo .

Le Premier ministre a confié à trois ministres le soin de consulter les groupes politiques au Parlement sur le budget, et notamment sur "les différentes mesures relatives à la participation des retraités au redressement des finances publiques (...) dans un contexte de nécessaire réduction du déficit".

"Le partage des richesses se fait par l'impôt"

Le gouvernement veut mettre à contribution les retraités à hauteur de six milliards d'euros, soit en gelant les pensions, soit en supprimant l'abattement de 10% d'impôts dont bénéficient les retraités, sur un effort global d'économies de trente milliards.

"Nous disons qu'il est insupportable qu'on fasse croire que l'outil de redistribution et de partage des richesses se mettrait dans la désindexation des pensions de retraite. Le partage des richesses se fait par l'impôt", a plaidé Mathilde Panot.

Sur France 2 , la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a assuré qu'il était "hors de question de faire des retraités la vache à lait du budget 2027 et de leur faire porter le gros de l'effort qui sera porté par l'État".