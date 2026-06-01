Richesse des nations, quelle place pour la France ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président

drapeau francais (Crédits: Flickr - Frédéric Bisson)

Le changement de paradigme économique (stock vs flux, patrimoine vs revenu, bilan vs compte de résultat)

L'analyse de la richesse des nations s'appuie historiquement sur les principes d'adam smith. cependant, les ratios économiques contemporains souffrent d'un biais méthodologique majeur en se focalisant presque exclusivement sur le produit national brut (pnb) et les flux de revenus annuels. cette approche comptable pénalise fortement les «économies de stocks», à l'instar de la france, où le patrimoine s'accumule de manière continue depuis un millénaire.

Pour rétablir la réalité de la puissance financière française, cette note examine la richesse sous toutes ses dimensions : la richesse médiane (représentative des classes moyennes), la richesse nette (déduite des dettes publiques et privées) et la richesse élargie (incluant le patrimoine social et collectif).

La france se révèle ainsi être un modèle unique au monde : une puissance « patrimoniale-sociale » dont la solidité repose sur des actifs réels ancrés dans la pierre et garantis par l'état.

L'anatomie du patrimoine privé français : la force de la classe moyenne

Pour évaluer fidèlement la situation de la classe moyenne sans subir les distorsions provoquées par les fortunes des ultra-riches au sommet de la pyramide, le patrimoine médian par adulte s'impose comme l'indicateur de référence. en france, le patrimoine médian par adulte s'élève à 148.000 $. ce chiffre élevé démontre que la france possède l'une des classes moyennes les plus riches d'europe, portée par une culture historique de l'accumulation et de la propriété.

La décomposition des 15.000 milliards d'euros de patrimoine privé

La masse totale du patrimoine global des ménages français représente environ 15.000 milliards d'euros. à l'échelle individuelle, ce stock de richesse se structure en trois grands piliers et une composante d'élite :

• Le patrimoine immobilier (61 à 62%) — le socle national : la pierre constitue l'essentiel de la fortune de la classe moyenne. près de 60% des ménages français sont propriétaires de leur logement. cette richesse résidentielle est continuellement soutenue par la valorisation élevée du foncier dans les grandes métropoles (paris, lyon) et sur les zones littorales. le patrimoine immobilier médian, net de dettes, s'établit précisément à ~106.000 $ par adulte

• Le patrimoine financier (30%) — le choix de la prudence : face à la volatilité des marchés boursiers, les ménages français privilégient structurellement la sécurité et la prudence. les actifs financiers privés sont ainsi massivement captés par des produits sécurisés, au premier rang desquels figurent l'assurance-vie et le livret a.

• Le patrimoine professionnel (5%) — une composante d'élite inégalitaire : estimé à environ 35.000 $ en moyenne par habitant, ce segment regroupe les outils de production, les commerces, les exploitations agricoles et les pme. pour l'individu médian français (salarié à 85%), ce patrimoine est proche de zéro. en revanche, pour les 10% de français qui possèdent leur outil de travail, la moyenne professionnelle grimpe à plus de 260.000 $.

La France «hors les murs» : l'impact des expatriés fiscaux

C'est un point crucial qui change radicalement la lecture du patrimoine "national" : la distinction entre la richesse du territoire (ceux qui y résident) et la richesse de la nation (ceux qui possèdent la nationalité).

• La France "hors les murs" : la france est le pays qui "gagne" le plus à ce classement. en 2026, on estime que les citoyens français possèdent environ 1.800 à 2.000 milliards de dollars d'actifs financiers et immobiliers situés hors de france.

La France se comporte comme un pays «source», ce qui signifie qu'elle tend à exporter une partie de ses entrepreneurs et de ses capitaux. en 2026, on estime que les 2,5 à 3 millions de citoyens français vivant à l'étranger possèdent entre 1.800 et 2.000 milliards de dollars d'actifs financiers et immobiliers hors des frontières nationales.

Ces capitaux se concentrent principalement en:

• Suisse : où sont déposés ou investis entre 180 et 220 milliards de dollars par des nationaux français.

• au Benelux (Belgique/Luxembourg) : qui abrite environ 150 milliards de dollars liés à des holdings d'entrepreneurs familiaux.

Si l'on évalue la puissance financière non plus par rapport aux personnes qui résident sur le territoire, mais par rapport à la nationalité (en réintégrant le patrimoine des expatriés), la masse globale du patrimoine de la nation française bondit de 10 à 12%, atteignant un total de 34.200 milliards de dollars.

Si l'on incluait "l'argent de l'exil" :

1. le patrimoine total français augmenterait d'environ 10 à 15%.

2. le patrimoine professionnel (entreprises) serait le segment qui augmenterait le plus.

3. la france confirmerait sa place de 3ème ou 4ème puissance financière privée mondiale, mais avec une concentration de richesse bien plus marquée.

Bien que la france soit 12ème en patrimoine moyen par résident, elle remonte à la 5ème place si l'on regarde le patrimoine des nationaux (en incluant les 2,8 millions de millionnaires français dont une partie vit à l'étranger).

Si la france parvenait à "rapatrier" la résidence fiscale de ses nationaux les plus aisés, son patrimoine financier total augmenterait d'environ 12% et ses recettes fiscales sur le capital bondiraient, sans même changer les taux d'imposition.

La gestion saine de la dette privée

La dette médiane par adulte en france s'établit à environ 28.000 $. contrairement aux modèles macroéconomiques anglo-saxons — marqués par un surendettement structurel lié à la consommation courante ou aux prêts étudiants —, le profil de la dette française est strictement patrimonial et sain.

Les encours de crédit sont quasi exclusivement affectés à l'acquisition immobilière. le système bancaire français, sous l'impulsion réglementaire de la banque de france, impose une rigueur unique : les octrois de prêts sont conditionnés par le ratio des revenus courants du ménage et non par la valeur future du bien adossé. cette prudence, combinée à la généralisation des crédits à taux fixe et des assurances décès/invalidité obligatoires, permet à la france d'afficher l'un des taux de défaut de paiement les plus bas du monde.

Le concept de «richesse élargie» : la forteresse sociale

Les classements patrimoniaux classiques (ubs, crédit suisse) se limitent à comptabiliser la fortune privée disponible sur les comptes ou les titres de propriété. or, le modèle français se distingue fondamentalement en socialisant une immense partie de la sécurité financière de ses citoyens à travers un « patrimoine de droits ».

La france utilise un système de retraite par répartition où les actifs accumulent des créances et des droits futurs garantis par l'état plutôt qu'un capital financier liquide. pour un français médian, la valeur capitalisée virtuelle de cette promesse étatique (c'est-à-dire l'équivalent du capital privé nécessaire pour générer la même rente à vie) est estimée entre 250.000 $ et 350.000 $ par adulte (ou une moyenne de +230.000 $ à +245.000 $ selon les segments du texte).

Alors que cette richesse apparaît directement dans les comptes des ménages américains ou néerlandais via les fonds de pension privés (type 401k), elle est maintenue « hors bilan » en france. si l'on réintègre ce patrimoine social de repartition, le patrimoine médian réel du français bondit de 148.000 $ à plus de 450.000 $, propulsant la classe moyenne française potentiellement au premier rang mondial de la sécurité financière, devant la suisse.

On réalise que la france a simplement choisi de ne pas laisser tout le patrimoine dans les mains des individus, mais d'en garder une partie en commun pour garantir la sécurité de tous.

Un état "riche" mais "surendetté"

La france possède l'un des plus gros patrimoines publics bruts au monde (environ 3.500 milliards d'euros), mais sa dette est tout aussi colossale.

• actifs non-financiers : les routes, les ponts, les bâtiments publics (élysee, préfectures), et surtout les terrains. la valeur du foncier public français est l'une des plus élevées d'europe.

• actifs financiers : les parts dans des entreprises comme edf, orange, renault ou thales.

• le patrimoine culturel : le contenu du louvre ou de versailles est inestimable. officiellement, la joconde vaut "0" dans les comptes car elle est inaliénable (on ne peut pas la vendre), mais si on l'estimait, elle pèserait des milliards.

• le bilan : en 2026, après déduction de la dette, le patrimoine net de l'état français est légèrement positif (environ 3 à 5% du pib), ce qui est bien mieux que les usa ou le japon.

Le bilan global du patrimoine moyen d'un adulte français (synthèse 2026)

Type de patrimoine valeur par adulte (moyenne) nature et fonction de la richesse

Patrimoine privé net ~305.000 $ à ~340.000 $

ce que vous possédez en propre (maison, livret a, assurance-vie, déduction faite des dettes).

Ajustement expatriés + ~25.000 $ à + ~28.000 $

quote-part de la richesse financière et immobilière détenue par les français à l'étranger.

Patrimoine social (retraite) + ~230.000 $ à + ~245.000 $

droits futurs et valeur de la rente garantie par le système public de répartition.

Patrimoine public (services) + ~85.000 $ à + ~92.000 $

quote-part des actifs nets d'état (hôpitaux, écoles, musées, infrastructures).

patrimoine global total ~645.000 $ à ~705.000 $

le poids financier réel et la sécurité totale d'un citoyen français.

Le patrimoine global élargi par habitant

On a ainsi une reconstruction de la hiérarchie mondiale basée sur la richesse de garantie (droits futurs et services gratuits) et non plus sur la seule possession privée :

1. France (nationaux) : ~650.000 $ à ~705.000 $ | patrimoine privé solide + capital retraite massif + épargne forcée évitée grâce à la gratuité de la santé et de l'éducation.

2. Suisse (nationaux) : ~620.000 $ | patrimoine privé extrêmement élevé, mais fortement grevé par le coût des services publics et l'obligation d'assurances santé privées très chères.

3. Belgique : ~580.000 $ | modèle similaire à la france, appuyé sur une base de propriétaires immobiliers encore plus dense.

4. Allemagne : ~450.000 $ | une forte remontée grâce aux droits de retraite collectifs, mais le score final reste lourdement pénalisé par le très faible taux de propriétaires fonciers.

5. Etats-unis : ~380.000 $ | un patrimoine financier privé très important, mais l'américain moyen est structurellement "pauvre" en droits sociaux garantis et doit autofinancer l'intégralité de ses risques de vie (santé, vieillesse).

Cette vision globale montre que la puissance d'un pays ne se mesure pas seulement au pib, mais à la capacité de ses citoyens et de son état à accumuler des actifs réels pour affronter l'avenir.

Le modèle français est celui qui offre le plus haut niveau de "richesse de tranquillité" : vous avez moins de cash, mais vous avez besoin de beaucoup moins de cash pour vivre dignement jusqu'à 90 ans. le français est un héritier social (richesse privée correcte + immense patrimoine collectif garanti par l'état).

La hiérarchie de la puissance financière

1. la France est la "banque sociale" du monde : c'est le pays qui transforme le mieux l'impôt en patrimoine de sécurité pour ses citoyens.

2. l'Allemagne est la "banque industrielle" : sa richesse est dans ses machines et ses entreprises familiales (mittelstand), mais ses citoyens ont moins de "pierre" que les français.

3. les USA sont la "banque de risque" : une richesse immense, liquide, mais volatile et sans filet de sécurité collectif.

Conclusion et synthèse du bilan global (2026)

En 2026, si l'on prend en compte les expatriés fiscaux et les droits sociaux, la france est la 5ème puissance mondiale en patrimoine total des nationaux, mais elle est numéro 1 ou 2 en termes de patrimoine de sécurité par habitant.

L'orthodoxie financière des critères de maastricht, qui pousse à réduire le modèle social au nom de la réduction des déficits de flux, commet une erreur d'analyse fondamentale en ignorant le bilan d'actifs réels de la nation. la france est le pays qui transforme le mieux l'impôt en patrimoine de sécurité, offrant à ses citoyens le plus haut niveau de « richesse de tranquillité » au monde.*