C'est un des chevaux de bataille de Louis Maurin, le directeur de l'Observatoire des inégalités. Cet organisme indépendant, mais non dénué d'idéologie veut contribuer à faire la lumière sur « les riches » en France, en dévoilant son deuxième rapport dédié à ce sujet, après celui de 2020. Il regrette que l'Insee ne définisse pas de seuil, alors qu'en Allemagne ce niveau « est publié depuis 20 ans ».

Il n'existe pas de définition unique d'une personne « riche ». Tout est souvent affaire de jugement. « En France, déplore Louis Maurin, personne n'aime être qualifié de “riche”. Chacun voit midi à sa porte et trouve que les riches sont ceux dont le niveau de vie est supérieur au sien. C'est vrai : hormis Bernard Arnault et une poignée d'ultra-riches, on est toujours le pauvre d'un autre », déplore-t-il dans son édito qui accompagne le rapport.

Les 20 % des Français aisés ? « Des privilégiés qui n'en ont jamais assez »

Être riche à partir de 3 700 euros par mois après impôt

Il faut donc s'entendre sur ce dont on parle. L'Observatoire des inégalités propose de fixer le seuil de la richesse, exprimée en termes de revenus, à 3 700 euros (3 673 euros exactement) par mois après impôts et prestations sociales pour une personne seule. C'est le double du niveau de vie médian, c'est-à-dire le seuil qui partage la population en deux, l'une gagnant plus, l'autre moins.

Certains

