REUTERS NEXT-Waller, de la Fed, se dit prêt à maintenir les taux inchangés lors de la réunion de septembre si l'inflation ralentit

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* Waller se montre disposé à maintenir le taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % ce mois-ci si les données le justifient

* Il serait favorable à une hausse en septembre si l'inflation ne ralentissait pas

* Waller affirme que l'évolution de l'inflation est déterminante pour ses perspectives de politique monétaire

par Michael S. Derby et Howard Schneider

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi que si les prochaines données confirmaient un ralentissement des pressions inflationnistes, il serait enclin à plaider en faveur d'un maintien des taux d'intérêt inchangés lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

« Ma décision concernant l’orientation appropriée de la politique monétaire sera fortement influencée par ce que nous apprendrons sur l’inflation du mois d’août », a déclaré Waller dans un discours préparé à l’occasion d’un événement Reuters NEXT Newsmaker à Washington.

« Si les progrès se poursuivent vers notre objectif de 2 %, je suis alors disposé à soutenir le maintien du taux directeur à son niveau actuel », a ajouté Waller.

Il a toutefois averti qu’une remontée des taux d’intérêt restait également envisageable.

« Si l’inflation s’avère trop élevée, j’envisagerais une hausse des taux » lors de la réunion des 15 et 16 septembre, a déclaré Waller. Il a souligné que le taux directeur actuel de la Fed, compris entre 3,50 % et 3,75 %, « ne restreint que légèrement la demande globale » et qu’« il suffirait d’une légère accélération de l’inflation pour me pousser à soutenir un resserrement de la politique monétaire ».

Waller a indiqué que l’inflation était « nettement supérieure » à l’objectif de 2 %, mais a ajouté qu’elle « progressait lentement mais sûrement vers la réalisation » de cet objectif.

L’INFLATION AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Les investisseurs anticipent une forte probabilité de hausse des taux d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de la Fed de ce mois-ci. Ces dernières semaines, un large éventail de responsables de la banque centrale a fait part de ses inquiétudes persistantes concernant l’inflation, certains appelant à des hausses de taux et d’autres se montrant ouverts à des mesures visant à ramener les pressions sur les prix, qui se maintiennent au-dessus de l’objectif, vers ce dernier.

S’exprimant la semaine dernière lors du symposium économique de Jackson Hole organisé par la Fed de Kansas City dans le Wyoming, le président de la Fed, Kevin Warsh , a indiqué que si les pressions inflationnistes ne s’atténuaient pas, la Fed prendrait probablement des mesures pour y parvenir.

Dans ses remarques de jeudi, Waller a déclaré que sa priorité politique actuelle était l’inflation, compte tenu des solides performances de l’économie dans son ensemble et de la relative stabilité du marché du travail.

Waller a ajouté que certains des facteurs ayant récemment contribué à la hausse de l’inflation ne devraient pas continuer à exercer une forte pression sur les prix.

« Je ne considère pas que la hausse des prix de l’énergie et les droits de douane constituent actuellement une source significative de pression inflationniste persistante », a déclaré Waller. L’impact des hausses des taxes à l’importation a probablement déjà été répercuté sur l’économie et la hausse des prix de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient ne semble pas se répercuter sur les autres prix, a-t-il ajouté.

Il a toutefois souligné qu’il percevait certains risques à la hausse pour l’inflation.

« Les prix de l’énergie ont de nouveau augmenté et restent nettement plus élevés qu’au début de l’année 2026, et l’économie est confrontée à la fois à des pressions sur les prix des produits technologiques liées au développement de l’intelligence artificielle et à la possibilité de nouvelles hausses des droits de douane. »