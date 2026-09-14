Réunis dans l'Arctique, douze pays appellent l'UE à muscler sa présence face à la menace russe

Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 2024 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

"Un rôle stratégique et plus proactif" : réunis lundi dans le nord de la Finlande, douze pays ont appelé l'UE à muscler sa présence dans l'Arctique, où les tensions géopolitiques sont vives, entre menaces russes et velléités de Donald Trump.

"La sécurité dans l'Arctique doit être assurée collectivement", ont plaidé ces Etats, parmi lesquels figurent la France, le Danemark et la Suède, dans une déclaration commune à l'issue d'un sommet à Rovaniemi.

Tout a changé, rien n'a changé.

Sept mois ont passé depuis que le président américain a menacé - pour la troisième fois - de s'emparer par la force du Groenland, un immense territoire autonome danois, provoquant une crise majeure entre alliés occidentaux.

Les tensions sont un peu retombées depuis entre Européens et Américains.

Mais les dirigeants européens n'ont pas oublié ces menaces et veulent désormais plancher ensemble sur les moyens de muscler leur empreinte dans la région, conscients également de la présence d'une Russie hostile de l'autre côté de la longue frontière finlandaise.

Pour eux, Moscou constitue une "menace importante et durable" sur la sécurité.

Présents à Rovaniemi, une ville finlandaise connue pour être la demeure du Père Noël : le chancelier allemand Friedrich Merz et la Première ministre danoise Mette Frederiksen. Mais aussi des dirigeants de pays qui n'ont pas d'intérêt direct dans l'Arctique, comme le président roumain Nicușor Dan.

L'objectif : montrer que "ce qui se passe ici n'est pas une affaire régionale. C'est une question européenne", a souligné le président du Conseil européen Antonio Costa au cours d'une conférence de presse.

Préoccupations environnementales

Aucune décision officielle n'a été être prise à ce sommet.

Mais cette réunion intervient dans le contexte de la présentation attendue dans les prochaines semaines par la Commission européenne d'une nouvelle stratégie pour l'Arctique. Ce document doit définir les grandes orientations de Bruxelles dans la région pour les années à venir.

Les Etats membres et leurs dirigeants ont encore la possibilité d'influer sur le contenu du texte final.

"Nous devrions renforcer l'engagement de l'Union européenne dans cette région afin de compléter les efforts de l'Otan", a ainsi plaidé Friedrich Merz au cours de la conférence de presse commune des dirigeants à Rovaniemi.

L'intérêt porté à l'Arctique s'est considérablement accru depuis l'adoption, en 2021, de la dernière politique de l'UE consacrée à la région.

Ursula von der Leyen (d) présidente de la Commission européenne, avec le chef du gouvernement groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, au Groenland le 6 septembre 2026 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

Après les menaces de Donald Trump en janvier, sur lesquelles il n'est pas totalement revenu, l'Alliance Atlantique avait déjà inauguré une nouvelle mission destinée à renforcer la sécurité dans l'Arctique.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est quant à elle rendue au Groenland début septembre, apportant avec elle une enveloppe de 200 millions d'euros pour le territoire. Elle a alors promis que l'UE allait "être plus présente et engagée au Groenland et dans l'Arctique".

L'Arctique est également au cœur de préoccupations environnementales. Selon les experts, la région se réchauffe près de quatre fois plus vite que la moyenne mondiale sous l'effet du changement climatique, avec de lourdes conséquences pour les écosystèmes et les populations locales.

La fonte de la banquise ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives économiques et stratégiques. La Russie, la Chine et les Etats-Unis ont ainsi intensifié leur présence dans cetet zone, en particulier dans le but d'accéder à ses importantes ressources naturelles et de développer de nouvelles routes maritimes.

En août, la Chine et la Corée du Sud ont envoyé des porte-conteneurs sur la route maritime du Nord, qui traverse les eaux territoriales russes, afin d'en tester la viabilité. Cette voie devient navigable pendant des périodes de plus en plus longues à mesure que la banquise recule.