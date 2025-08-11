Réunion mercredi des dirigeants européens sur l'Ukraine avant un appel avec Trump

(Actualisé avec précisions)

Les dirigeants européens tiendront mercredi une réunion en visioconférence avant de s'entretenir avec le président américain Donald Trump pour tenter de coordonner les négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement allemand.

Cette réunion précèdera la rencontre prévue vendredi en Alaska entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Le locataire de la Maison blanche a évoqué "des échanges de territoires pour le bien des deux parties", une déclaration qui fait craindre à l'Ukraine et ses alliés que la Russie ne dicte ses termes pour mettre fin à trois ans et demi de conflit.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui n'a pas été convié au sommet en Alaska, a affirmé que toute décision prise en l'absence de Kyiv serait "mort-née", une position également réaffirmée par ses alliés européens qui

s'efforcent d'influencer

la position américaine avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

"La Russie fait durer la guerre, et par conséquent elle mérite une pression globale plus forte. La Russie refuse d'arrêter les meurtres, et par conséquent elle ne doit recevoir aucune récompense ni bénéfice",

a renchéri

lundi Volodimir Zelensky sur le réseau social X.

Le président ukrainien et des responsables de l'Union européenne et de l'Otan devraient participer à la réunion prévue mercredi à 14h00 (12h00 GMT) en présence des dirigeants de l'Allemagne, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Pologne, a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand.

Ils discuteront des options pour accroître la pression sur la Russie, des étapes d'un éventuel processus de paix, de l'avenir des territoires ukrainiens occupés par la Russie et des garanties de sécurité pour Kyiv, a-t-il précisé.

Les dirigeants européens tiendront ensuite une visioconférence à 15h00 (13h00 GMT) avec Donald Trump et le vice-président américain J.D. Vance.

Un porte-parole de la Commission européenne a confirmé la présence d'Ursula von der Leyen à la réunion avec le président américain et le président ukrainien.

Enfin, la "coalition des volontaires", regroupant les pays travaillant sur des plans de soutien à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu, se rassemblera à 16h30 (14h30 GMT) pour une réunion organisée par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, a précisé le porte-parole.

(Rédigé par Sarah Marsh ; version française Etienne Breban et Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)