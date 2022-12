Retraites : vers des grèves "dès janvier", met en garde Philippe Martinez

Selon le leader de la CGT, "la balle est dans le camp du gouvernement".

Philippe Martinez, le 10 novembre 2022, à Paris ( AFP / SYLVAIN THOMAS )

"Pour l'instant, ces discussions se limitent à nous dire 'On veut passer l'âge de la retraite à 65 ans'". A l'antenne de Sud Radio , Philippe Martinez a déploré l'absence de dialogue avec l'exécutif, qui reste selon sourd aux propositions mises sur la table par les syndicats.

"On peut pas nous dire 'Vous refusez de discuter. La position des syndicats est claire! La balle est dans le camp du gouvernement et du président de la République'", a t-il lancé mercredi 14 décembre. Le leader de la CGT a confirmé la mobilisation commune avec les autres syndicats, annoncée la veille par Laurent Berger, son homologue de la CFDT. "On se parle très régulièrement. Il y aura des mobilisations, des grèves, en janvier, si le gouvernement et le président de la République continuent à essayer de passer en force une nouvelle réforme", a t-il confirmé.

Macron laisse passer les fêtes

Le gouvernement se tenait prêt à dévoiler la réforme des retraites ce jeudi. Mais le président de la République Emmanuel Macron a finalement déclaré lundi que la présentation de la réforme était décalée au 10 janvier, mettant notamment en avant la nécessité de poursuivre la discussion avec certains syndicats.

"C'est assez incompréhensible, y compris sur le respect du fameux dialogue social, le président de la République décide tout seul du calendrier", a réagi Philippe Martinez. Jugeant cette réforme "mauvaise", "pas justifiée", il a rappelé que la CGT avait fait des propositions pour améliorer la situation des retraités et des futurs retraités.

