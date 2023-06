Retraites : pourquoi la réforme Borne ne permet pas le retour à l’équilibre

Le retour à l'équilibre d'ici 2030. La promesse, martelée par le gouvernement lors de la dernière réforme des retraites, a déjà fait pschitt. Selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), l'organisme chargé de calculer les perspectives financières du système, qui a été rendu public jeudi 22 juin, l'objectif ne sera pas atteint : le déficit devrait entre 0,2 % et 0,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2030, soit environ 5 à 8 milliards d'euros, en fonction des scénarios.

Après avoir bataillé pour imposer le recul de l'âge de départ à 64 ans, et l'accélération de la durée de cotisation, le gouvernement pourrait presque être déçu du résultat… Bien sûr, sans la réforme des retraites, qui limite le nombre de retraités et freine les dépenses, le déficit aurait été bien plus important. Mais comment expliquer ce décalage entre les annonces du gouvernement et les prévisions du COR ?

Inflation

Interrogé, le COR a botté en touche lors de la conférence de presse de présentation du rapport. Du côté du ministère du Travail, on évoque l'impact de la hausse des prix, car les salaires, contrairement aux pensions de retraites, ne suivent pas l'inflation, ce qui diminue l'assiette de cotisations.

Une autre hypothèse, évoquée par l'économiste Michael Zemmour, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

