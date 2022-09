Retraites : le recul de l'âge légal à 65 ans n'est "pas un chiffon rouge", selon Franck Riester

Le ministre affirme que les choses "ne sont pas arrêtées" sur les termes de la réforme que l'exécutif souhaite mener pendant l'automne, y compris la question cruciale de l'âge de départ.

Franck Riester, à l'Elysée, le 24 août 2022 ( AFP / BERTRAND GUAY )

"On sait bien que pour financer le système de retraites à terme, il faut travailler plus longtemps". A l'antenne de LCP et Public Sénat , Franck Riester a défendu le projet de réforme souhaité par le gouvernement, affirmant que les débats ne sont pas arrêtés sur la question de l'âge légal. "L’âge de 65 ans n'est pas un chiffon rouge, pas un tabou, on ne veut pas forcément rester bloqués à 65 ans" , a t-il commenté, mardi 20 septembre. "Mais on sait bien que pour financer le système de retraites à terme il faut travailler plus longtemps et ça passe par soit le levier effectivement du report de l’âge légal, soit l’allongement de durée de cotisation", juge t-il.

"Un amendement, ce n'est pas un gros mot"

"Il y a encore des discussions sur ce sujet-là, et il faut peut-être trouver un mixte des deux. Les choses ne sont pas arrêtées", selon le ministre.

Le ministre ouvre par ailleurs la porte à l'éventuelle inclusion d'une réforme des retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), piste qui braque l'opposition. "Un amendement, ce n'est pas un gros mot", a commenté le ministre délégué aux Relations avec le Parlement. "C'est une des options" mais "nous n'avons pas encore pris la décision", a déclaré Franck Riester, interrogé sur cette hypothèse soulevée la semaine dernière par Emmanuel Macron, dénoncée par les oppositions et les syndicats et qui divise sa majorité.

Mais "un amendement, d'abord, ce n'est pas un gros mot. Un amendement, c’est la vie du Parlement et c’est la vie de la construction d’un texte à l’Assemblée et au Sénat. Et ces amendements, ils sont discutés avant d’être votés. Ils sont présentés, discutés, débattus et ensuite votés. (...) Ca fait partie, c’est vraiment le cœur battant du travail parlementaire", a insisté le ministre. Un amendement du gouvernement au PLFSS ? "Oui, bien sûr. Et ça sera quelque chose de débattu. Débattu au Parlement, et c'est débattu aujourd'hui dans la société: qui ne sait pas que le président de la République s'est engagé (au) report de l'âge légal à 65 ans ?", a répondu Franck Riester. "Les Français ont voté pour un président de la République qui était clair sur ces questions là. Et il est décidé à appliquer son programme. Et il veut le faire rapidement parce qu’il pense que c’est nécessaire -et le COR (Conseil d'orientation des retraites, NDLR) lui donne raison, d’une certaine façon- pour équilibrer le système de retraites", a ajouté le ministre.