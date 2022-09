Retraites : "Le gouvernement s'empalera" en cas de réforme par amendement, selon Bruno Retailleau

Le chef de l'Etat avait évoqué la possibilité de faire passer une réforme des retraites dans un amendement au projet de financement de la Sécurité sociale. Cette piste suscite des vives critiques au sein de l'opposition, ainsi que des réservices au sein même du camp présidentiel.

Bruno Retailleau, le 21 septembre 2022, à Paris ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Passer par le budget de la Sécu pour acter la réforme ? Pour le chef de file des Républicains Bruno Retailleau, l'exécutif "s'empalera" s'il choisit de faire passer sa refonte du système des retraites par un amendement. La figure de proue des sénateurs LR juge cependant cette réforme nécessaire. "Si c'est l'amendement, le gouvernement s'empalera", a déclaré Bruno Retailleau mercredi 21 septembre, à l'issue d'un entretien à Matignon avec la Première ministre Elisabeth Borne, qui recevait toute la journée les chefs de groupes parlementaires pour évoquer les textes de la session parlementaire à venir.

Méthode "totalement contradictoire" avec le discours du compromis

"La réforme des retraites ne se fait pas, quand on est le gouvernement, par un amendement tombé au dernier moment, en se passant de l'avis du Conseil d'Etat, d'une étude d'impact et sans aucune concertation", a ajouté l'élu Les Républicains. Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité de faire passer une réforme des retraites dans un amendement au projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), qui doit être présenté en Conseil des ministres lundi.

Le sénateur a jugé que "cette méthode était totalement contradictoire avec la fameuse nouvelle méthode (basée sur le compromis, NDLR) proclamée par le président de la République". "Ca crisperait le pays et c'est peut-être le meilleur moyen que cette réforme se bloque", a-t-il poursuivi. Mais "on ne pourra pas se passer d'une réforme des retraites", a insisté Bruno Retailleau, sinon "il va y avoir un triplement du déficit de la branche vieillesse" et les retraités perdront du pouvoir d'achat.

Pour lui "le meilleur véhicule serait un texte ad hoc, un texte sur la réforme des retraites, qui puisse être concerté avec les syndicats avant, mais qui puisse être ensuite voté par le Parlement" et où "le gouvernement mettrait les règles de la réforme". Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée, annoncé à cet entretien, n'a pas pu y participer "pour un problème d'agenda" et sera reçu ultérieurement, selon Bruno Retailleau.