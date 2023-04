Retraites : la réforme est "inévitable", mais la France doit construire un "consensus", estime le FMI

Il est "toujours difficile de faire accepter ce qui implique des sacrifices", a estimé la directrice du FMI.

Kristalina Georgieva à Berlin, en Allemagne, le 29 novembre 2022. ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le vieillissement de la population rend la réforme des retraites portée par le gouvernement "inévitable", a estimé jeudi 6 avril la directrice générale du Fonds monétaire internationale (FMI), Kristalina Georgieva, mais elle appelle à "construire un consensus" autour du texte.

"La seule manière d'agir pour les États est de prouver sans relâche ce que peut apporter à chacun ce type de réforme, s'assurer d'être suivi par tous et construire un consensus au sein de la société", a estimé Kristalina Georgieva lors d'une interview accordée à l' AFP . Face à "l'évolution démographique" et au vieillissement de la population qui font que "moins de personnes contribuent à l'économie" , une réforme des retraites est "inévitable", a aussi dit la directrice générale du FMI.

Impliquer "tout le monde depuis la base"

"Nous devons tous contribuer" à l'effort nécessaire "nous devons aider et cela signifie travailler plus longtemps" , a insisté Kristalina Georgieva, même si il est "toujours difficile de faire accepter ce qui implique des sacrifices". Cela nécessite d'impliquer "tout le monde depuis la base", a-t-elle ajouté.

Plus encore dans un contexte ou les gouvernements ne peuvent faire l'impasse sur l'impact qu'a eu sur la société l'enchaînement des crises depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon la directrice du FMI. "Nous avons vécu une période compliquée", a rappelé Kristalina Georgieva, "la pandémie et les confinements ont affecté partout le tissu social et le reconstruire fait aussi partie des tâches prioritaires" à réaliser pour les gouvernements.