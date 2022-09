Retraites : l'exécutif face à la tentation du "passage en force"

Pomme de discorde depuis plusieurs années, la réforme pourrait passer par une mesure dans le budget de le Sécu. De quoi provoquer une vive opposition.

Emmanuel Macron, le 16 septembre 2022, à Gueret ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Comment va s'y prendre la Macronie pour mener sa réforme? La nouvelle version de la réforme des retraites s'annonce comme le grand chantier de la majorité présidentielle, qui pourrait passer par un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale dès cet automne.

Opposant affiché à cette option, le patron du MoDem François Bayrou a mis en garde samedi 17 septembre contre tout "passage en force" en matière de réforme des retraites, estimant qu'elle ne pouvait "se faire au détour d’un amendement" dans le budget voté à l'automne. "Je suis opposé au passage en force. Si on se lance dans cette voie-là, alors nous sommes certains de coaliser d’abord les oppositions entre elles, puis de diviser la société française", a averti François Bayrou, en appelant à prendre "le temps de la pédagogie".

"Risque du compromis"

Plus à droite, l'heure est plutôt au pragmatisme. L'ancien ministre Eric Woerth se dit ainsi favorable à cette méthode. "La lenteur n'est pas condition de réussite", affirme le député Renaissance. "A tort ou à raison, les retraites sont devenues un marqueur symbolique de la capacité réformatrice du gouvernement", observe-t-il, jugeant qu'"il n'y aurait aucune précipitation (à passer par le PLFSS, ndlr) puisqu'en réalité, le sujet est permanent".

"Le risque du compromis permanent, c'est d'affaiblir les réformes", estime l'ancien ministre du Budget de Nicolas Sarkozy, expliquant néanmoins prôner "la recherche de consensus autour des objectifs à atteindre". Mais, poursuit-il, "face à l'ampleur des enjeux, il ne faut ni vaciller ni trembloter car l'addition de demi-mesures ne fait pas une mesure".

Du côté des syndicats, la CFDT "s'opposera par tous les moyens" à une réforme des retraites qui passerait par un tel type d'amendement, y compris en quittant la table des discussions du Conseil national de la refondation (CNR), a affirmé dimanche son secrétaire général Laurent Berger.

"(S')il y a un amendement dans le PLFSS sur les retraites, la CFDT, de facto, elle sort du CNR et des discussions sur tous les sujets", a mis en garde M. Berger sur France Inter La CFDT, qui ne participera pas à la manifestation à l'appel de la CGT le 29 septembre, est prête à unir ses forces avec les autres organisations syndicales sur le sujet des retraites: "S'il y a un passage par le PLFSS, la CFDT, avec les autres organisations syndicales (...) on réagira ensemble (...) On réagira par tous les moyens qui sont ceux du mouvement syndical", a-t-il dit.

Renaissance ne veut pas d'un "débat de forme"

L'exécutif a fait savoir que la réforme pourrait intervenir y compris via le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) présenté le 26 septembre en Conseil des ministres et examiné ensuite au Parlement. Cette piste braque les oppositions et divise y compris au sein de la majorité, à l'heure où Emmanuel Macron a lancé son "Conseil national de la refondation" qui doit faire la part belle à une concertation approfondie avec les forces politiques, syndicats et associations.

Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, a pour sa part affirmé qu'il "y aura un débat au Parlement" sur la réforme des retraites, soulignant que l'activation de l'article 49.3, qui permet l'adoption d'un texte sans vote, représenterait "aussi une forme de risque pour le gouvernement". Au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro , le nouveau patron du parti présidentiel a appelé à ne pas se laisser "enfermer dans un débat de forme", alors que François Bayrou a mis en garde samedi contre tout "passage en force".