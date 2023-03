Retraites et fin des régimes spéciaux : le gouvernement tient à sa "clause du grand-père"

Plusieurs voix à droite souhaitent la suppression de cette clause, revendiquée depuis des mois par l'exécutif en gage de "progressivité" de sa réforme.

Olivier Véran, le 1er mars 2023, à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"On ne change pas les règles du jeu en cours de route". Le gouvernement veut supprimer les régimes spéciaux mais seulement pour les futurs embauchés, a rappelé mercredi 1er mars le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, alors que des sénateurs LR souhaitent la suppression de cette "clause du grand-père".

"On ne change pas les règles du jeu en cours de route et donc nous supprimons les régimes spéciaux (...) mais nous le faisons avec équilibre, c'est-à-dire avec une entrée progressive dans le dispositif", a indiqué Olivier Véran sur BFMTV et RMC .

Le projet du gouvernement prévoit l'arrêt des régimes spéciaux seulement pour les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023. Les salariés concernés (industries électriques et gazières, RATP, Banque de France...) déjà en poste conservent leurs avantages, conformément à la réforme.

A droite, les voix sont dissonantes. "Nous souhaiterions que l'on n'attende pas 43 ans pour la suppression de ces régimes spéciaux", avait relevé dans Le Parisien le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, sans en faire toutefois une "ligne rouge" dans les discussions de son groupe avec le gouvernement.

La réforme des retraites a franchi mardi, sans encombre, le cap de la commission au Sénat. La version amendée par les sénateurs, majoritairement de droite, prévoit notamment des dispositions en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors Les sénateurs vont se retrouver jeudi après-midi pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle.