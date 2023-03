Retraites : Emmanuel Macron "a mis le feu et fermé toutes les issues", dénonce Jean-Luc Mélenchon

L'insoumis appelle les Français à descendre dans la rue le 23 mars pour une "censure populaire" de la réforme.

Jean-Luc Mélenchon à Ax-les-Thermes, le 21 mars 2023. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Jean-Luc Mélenchon a pointé du doigt mardi 21 mars la responsabilité d'Emmanuel Macron dans la crise qui accompagne l'adoption de la réforme des retraites, alors que le président doit s'exprimer face aux Français mercredi midi.

C'est "une défaite qu'un texte de cette importance passe de force", a tranché le leader insoumis, après l'utilisation de l'article 49.3 jeudi dernier et l'échec pour seulement neuf voix de la motion de censure lundi.

Devant quelques centaines de personnes à Ax-les-Thermes, Jean-Luc Mélenchon a pointé du doigt la responsabilité d'Emmanuel Macron dans l'approfondissement de la crise, alors que les rassemblements spontanés ont conduit à des tensions et des interpellations par la police. "Cet homme a mis le feu et fermé toutes les issues : élire des députés d'opposition ne servirait à rien puisqu'il y a le 49.3, faire la grève il s'en fout il y a les réquisitions, aller en manifestation à quoi ça sert, on vous met en cabane le soir".

L'ancien candidat à la présidentielle a appelé Emmanuel Macron à utiliser l'article 10 de la Constitution permettant de refaire voter le parlement avant de promulguer un texte.

"Un tournant dans l'histoire du pays"

Mais selon lui, le salut des opposants à la réforme -majoritaire selon les sondages- viendra de la "censure populaire", demandant de manifester à l'appel de l'intersyndicale jeudi : " Le 23 mars celui qui reste chez lui au lieu d'être dans la rue, on ne lui parle plus . Ce sera comme le 7 mars un tournant dans l'histoire du pays. Si vous le faites ça va le faire" pour le retrait de la réforme.

"Une page de l'histoire de France est en train de s'écrire et nous en sommes les auteurs, nous les têtes dures, les résistants", a insisté Jean-Luc Mélenchon.

Il a répondu au président, à qui Le Figaro a prêté des propos critiquant le rôle de l'insoumis dans la crise actuelle : "Ce type est hors sol, il croit vraiment que c'est une affaire personnelle ?"

"Nous avons fait ce qu'il fallait pour que ce texte n'ait pas de légitimité parlementaire, et ceux qui ont gagné c'est nous", a assuré Jean-Luc Mélenchon.