Retraites : combien toucheront le minimum à 1.200 euros ? Dussopt ne répond toujours pas

De nouveau interpellé mardi soir à l'Assemblée nationale sur l'épineuse question de la retraite à 1.200 euros, le ministre du Travail a assuré qu'il répondrait à la question lors de l'examen de l'article 10 du projet de loi, qui a en réalité peu de chance d'être examiné d'ici la fin des débats prévue vendredi.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt, le 14 février 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Qui pourra vraiment toucher la pension minimum de retraite de 1.200 euros par mois ? Ce doit être la mesure sociale de la controversée réforme des retraites , mais face à l'opposition qui l'accusent de mensonges, l'exécutif a bien du mal à répondre. Interpellé une nouvelle fois mardi soir 14 février sur le sujet lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée , le ministre du Travail a éludé la question.

"Nous languissons pour avoir votre réponse monsieur le ministre Dussopt. Combien de personnes qui partent à la retraite, ou qui sont déjà à la retraite, verront leur pension monter jusqu'à 1.200 euros ?", l'a tancé la députée Insoumise Aurélie Trouvé. "Je languis moi aussi de pouvoir vous apporter ces réponses, et je les apporterai à l'article 10, sur les retraites minimum" , lui a répondu Olivier Dussopt. "Ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui chaque année, bénéficieront de cette garantie à 1.200 euros et qui n'en bénéficiaient pas aujourd'hui", a-t-il poursuivi, sans plus de précisions.

Une réponse mal accueillie par l'opposition. Et pour cause : il y a peu de chances que cet article 10 puisse être débattu à l'Assemblée nationale par manque de temps. Les députés n'en étaient mardi soir qu'à l'examen de l'article 2 et les débats doivent prendre fin vendredi à minuit.

"Difficile" de donner un chiffre précis

"Si nous arrivons vendredi sans que vous n'ayez répondu clairement aux questions qui vous sont posées sur les 1.200 euros (...) vous aurez un problème démocratique majeur", a dénoncé le Républicain Aurélien Pradié. "L'obstruction des députés de la Nupes ne peut pas être un alibi permanent!" a-t-il lancé.

"Plusieurs parlementaires vous ont posé une question qui est essentielle pour la compréhension de nos débats. Vous n'avez pas à mépriser la représentation nationale comme vous êtes en train de le faire, vous nous devez des réponses", a également répondu la cheffe de file des députés Insoumis Mathilde Panot. "Quand on entend le ministre qui parle de précision et de rigueur, ça prête quand même à sourire. C'est le pape qui délivre des cours d'éducation sexuelle", a renchéri son collègue François Ruffin.

Le ministre du Travail est finalement revenu sur la question, en expliquant qu'il était "difficile" de donner un chiffre précis. "Jamais je ne dirai devant vous qu'il y aura un nombre, à l'unité près, de bénéficiaires à pile 1.200 euros ou à pile plus 100 euros, car nous serons dans des ordres de grandeur de quelques dizaines de milliers" , a-t-il assuré. "Pas un d'entre vous ne ferait plus efficace", a-t-il ajouté. "En général, la perfection, on la trouve rarement dans la bouche de ceux qui critiquent, (mais) plus souvent dans la main de ceux qui font. C'est peut-être ce qui fait cette majorité."

1,8 million de personnes concernées par une revalorisation

Le gouvernement avait promis un minimum de 1.200 euros par mois de pension après une carrière complète au Smic, sans préciser le nombre de personnes concernées. Asticoté sur la question, le gouvernement a reconnu ces derniers jours les retraités ne seront pas tous concernés par une revalorisation à 1.200 euros. "1,8 million de retraités vont bénéficier d'une revalorisation, qui pourra aller jusqu'à 100 euros en fonction de leur carrière et en fonction de la reconstitution de leur carrière ", a ainsi expliqué Olivier Dussopt, en confirmant que les 1.200 euros seraient davantage un objectif qu'une somme fixe. "On n'a jamais dit que nous allions donner 1.200 euros à tout le monde", a également de son côté affirmé le ministre délégué aux Relations avec le Parlement, Franck Riester.

Pour toucher 1.200 euros, il faudra en effet avoir validé tous les trimestres requis (168 soit 42 ans aujourd'hui, 172 soit 43 ans d'ici 2027) avec une rémunération au niveau du Smic. Un cas de figure théorique qui ne sert qu'à calculer ce "minimum contributif" auquel chaque retraité a droit.

Ceux qui ont fait "beaucoup de temps partiel", par exemple, auront "une augmentation mais ça n'arrivera pas forcément à 1.200 euros, même avec une carrière complète", a précisé le ministre du Travail. Ce ne sera donc pas 1.200 euros minimum pour tout le monde, mais toutes les petites pensions bénéficieront d'un coup de pouce, entre 25 et 100 euros par mois selon les cas.

Les 1.200 euros affichés correspondent en réalité à 85% du Smic net - actuellement de 1.353 euros par mois, mais qui sera probablement revalorisé en cours d'année pour suivre l'inflation.