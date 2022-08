Retraites : améliorer le système "passe par plus de travail", confirme Olivier Dussopt

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Tout le monde s'accorde à dire que le système de retraites tel que nous le connaissons aujourd'hui gagnerait à être amélioré", a rappelé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce mercredi 24 août sur France Info.

La réforme des retraites est l'un des gros chantiers de la rentrée. Elle sera au menu du Conseil national de la refondation, lancé le 8 septembre. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a été interrogé à ce sujet ce mercredi 24 août sur France Info.

Selon lui, "tout le monde s'accorde à dire que le système de retraites tel que nous le connaissons aujourd'hui gagnerait à être amélioré - à mieux prendre en compte la pénibilité, à avoir un niveau de retraite minimum pour une carrière complète qui soit revalorisée (le président de la République avait évoqué 1.100 euros soit 85% du SMIC pour une carrière complète), que les carrières hachées, la précarité, soient mieux prises en compte pour mieux protéger les retraites", a-t-il énuméré.

"Le système de retraites que nous connaissons n'est pas très lisible et déséquilibré économiquement. Il faut trouver les moyens pour qu'il soit meilleur et équilibré. Nous ne voulons pas augmenter les impôts et nous ne pouvons plus creuser la dette. Ca passe par plus de travail, à l'échelle d'une vie, mais aussi la question du plein emploi. Si nous sommes plus nombreux à travailler, nous sommes plus nombreux à cotiser", a résumé Olivier Dussopt.

"Pas d'augmentation de la dette et pas d'augmentation des impôts", pour Olivier Véran

"Les concertations autour de cette réforme débuteront après le Conseil national de la refondation, à l'automne", a-t-il confirmé, et ce afin d'entendre "les propositions des partenaires sociaux (organisations syndicales et patronales) en matière d'équilibre du système des retraites, d'amélioration, et comment faire pour que cette amélioration soit supportable d'un point de vue financier et budgétaire".

La veille, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a assuré au sujet de la réforme des retraites et de l'assurance-chômage que "dès cette fin de semaine Olivier Dussopt va consulter les partenaires sociaux". "Il y a juste un point central sur lequel nous ne reviendrons pas : pas d'augmentation de la dette et pas d'augmentation des impôts", a ajouté Olivier Véran pour qui "la marge de manœuvre se trouve dans le travail", rappelant "que nous sommes tombés à 7 % de taux de chômage et que nous voulons aller à un taux de chômage proche des 5 %".

"La colère sociale, nous y répondons avec l'objectif de pouvoir d'achat et l'objectif du plein emploi et de la réindustrialisation", a insisté le porte-parole, soulignant aussi que "l'Etat intervient en protection des Français" pour lutter contre les effets de l'inflation.