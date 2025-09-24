Retraite des fonctionnaires : Charles de Courson appelle à plus de transparence

C'est un nouveau pavé jeté dans la mare de la polémique sur le coût réel de la retraite des fonctionnaires, au moment où la France recherche désespérément des mesures d'économies et où le sujet de la retraite continue de faire l'objet de batailles idéologiques. Le député Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) Charles de Courson, rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, a présenté ce mercredi 24 septembre à ses confrères de la commission des Finances une communication « relative à la recherche des causes des principaux surcoûts du régime de retraite des fonctionnaires de l'État par rapport aux salariés du régime général ». Au terme de cette analyse, cet expert des finances publiques appelle à clarifier le coût réel de la retraite des fonctionnaires et à créer une caisse autonome.

Au total, les dépenses au titre des pensions civiles et militaires de l'État se sont élevées en 2024 à 63,7 milliards d'euros, dont une contribution d'équilibre de 48,2 milliards d'euros, qui sert à combler l'écart entre les recettes et les dépenses. Charles de Courson avance plusieurs causes pour expliquer ce besoin de financement.

D'abord, le coût des anciens fonctionnaires de France Télécom et de La Poste, dû à un ratio démographique particulièrement dégradé (1 cotisant pour plus de 5 retraités). Ensuite, le coût des règles spécifiques et des