Retraite à 66 ans, dépenses de santé, niches fiscales... : l'institut Montaigne identifie 150 milliards d'euros d'économies possibles

Selon le think tank, il ne faut absolument pas augmenter la fiscalité pour faire face au déficit public : "La France est déjà bien trop avancée en la matière".

"Notre objectif n'est pas de proposer des mesures irréalistes, mais d'identifier 150 milliards d'euros de dépenses". La directrice des études France de l'Institut Montaigne, Lisa Thomas-Darbois, a dévoilé, mardi 8 octobre sur RMC , les pistes d'économies proposées par le think tank libéral dans son rapport , qui vise les retraites, le système de santé ou encore les niches fiscales.

Les pistes avancées par le gouvernement pour faire face au déficit public se basent sur de "mauvaises idées", a tranché Lisa Thomas-Darbois. Selon elle, il ne faut pas augmenter la fiscalité : "La France est déjà bien trop avancée en la matière".

À l'inverse, le système de retraites, qui représente un quart des dépenses publiques, représente une manne d'économies potentielles. L'institut propose en conséquence de faire reculer l'âge minimum de départ à la retraite à 66 ans en 2050. Une telle mesure ferait économiser 30 milliards d'euros à l'État.

En désindexant les retraites de l'inflation pendant quatre ans -le gouvernement Barnier a évoqué une telle mesure pendant six mois-, 29 milliards d'euros d'économies seraient réalisées.

Santé, CSG des retraités, TVA réduite...

Lisa Thomas-Darbois tempère une opposition de l'opinion publique à ces pistes. "L'impopularité politique de telles mesures s'explique notamment par des raisons électorales", a-t-elle assuré.

L'Institut Montaigne identifie par ailleurs 28 milliards d'économies à faire dans le système de santé. Il faudrait ainsi notamment réformer le système de tarification (2,9 milliards), réduire la prise en charge des affections de longue durée (2,7 milliards), durcir les conditions d'obtention des indemnités journalières (3,2 milliards) ou encore raccourcir les séjours en maternité après un accouchement (400 millions).

Le think tank évoque également un coup de rabot sur les niches fiscales, dont "beaucoup (...) sont économiquement inefficaces". L'institut Montaigne pointe notamment le forfait social (2,6 milliards), le taux de TVA réduit dans la restauration et pour la rénovation de certains logements (6 milliards), l'abattement de 10% sur le montant des pensions de retraites et aux réduit de CSG des retraités (8,4 milliards).

Enfin, l'Institut Montaigne propose de réduire de 25 milliards d'euros les dotations aux collectivités territoriales jusqu'en 2030.