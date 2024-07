Retrait de Biden : le Kremlin pointe la "rhétorique inamicale" de Kamala Harris

Le président américain a passé la main à sa vice-présidente dans la course à la Maison Blanche de novembre prochain face à Donald Trump.

Dimitri Peskov, le 14 décembre 2023, à Moscou ( POOL / GAVRIIL GRIGOROV )

Après l'annonce du retrait de Joe Biden à la prochaine élection présidentielle américaine, le Kremlin s'est borné lundi 22 juillet à relever la "rhétorique inamicale" à l'égard de la Russie de la vice-présidente américaine Kamala Harris qui apparaît comme la mieux placée du camp démocrate pour affronter Donald Trump.

"Nous ne pouvons pas évaluer la candidature potentielle de Harris (...) car jusqu'à présent, sa contribution à nos relations n'a pas été marquante. Elle a fait des déclarations à la rhétorique plutôt inamicale à l'égard de notre pays", a déclaré à la presse, Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe Vladimir Poutine.

Interrogé de nouveau sur le retrait de la course à la Maison Blanche du président Joe Biden, M. Peskov s'est montré lapidaire, estimant que plus rien n'étonnait la Russie s'agissant des Etats-Unis, pays que Moscou juge décadent et qualifie de menace existentielle.

"Honnêtement, tout ce qui s'est passé ces dernières années aux Etats-Unis nous a appris à ne pas être surpris par quoi que ce soit. Nous n'avons donc pas été très surpris" du retrait de M. Biden, a-t-il déclaré.

M. Peskov a également répété, comme il l'avait dit la veille après l'annonce choc du président américain, que pour la Russie, la priorité était avant tout de vaincre l'Ukraine.

"Ce n'est pas à nous de juger la décision du président Biden", a-t-il dit, "le développement relations russes-américaines sont importantes, mais le principal est d'atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale", a ajouté le porte-parole, utilisant l'euphémisme de rigueur en Russie pour décrire l'assaut contre l'Ukraine.