RÉSUMÉ 15-Les États-Unis lancent de nouvelles frappes contre l'Iran après la destruction d'un hélicoptère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'armée américaine aux paragraphes 2 et 4, les déclarations iraniennes aux paragraphes 7 et 8 et le prix du pétrole au paragraphe 10)

* Trump: Réaction ferme à la destruction d'un hélicoptère Apache

* Les médias iraniens font état d'une attaque contre une île et un port dans le détroit d'Ormuz

* Les États-Unis visent les systèmes de défense aérienne et les radars iraniens

* Un drone sauve deux membres d'équipage après la chute d'un Apache près des côtes d'Oman

par Phil Stewart, Enas Alashray et Elwely Elwelly

Les États-Unis ont lancé mardi des frappes contre l'Iran après que le président Donald Trump a déclaré que Téhéran avait abattu un hélicoptère Apache américain dans le détroit d'Ormuz, renforçant les doutes quant à un éventuel accord de paix et mettant encore plus à rude épreuve un cessez-le-feu fragile. L'armée américaine a déclaré sur X avoir pris pour cible la défense aérienne iranienne , des stations de contrôle au sol et des sites de radars de surveillance près du détroit d'Ormuz. Le Commandement central américain a qualifié cette opération de “riposte proportionnée” aux récentes attaques contre les forces américaines et la navigation marchande. “Je pense que la riposte doit être très forte, très puissante, et c'est exactement ce qu'elle est”, a déclaré Trump à ABC News.

Les frappes ont commencé à 17 h (heure de l'Est) (21 h GMT), et le Commandement central a annoncé peu avant 21 h (heure de l'Est) qu'elles avaient pris fin.

Les médias d'État iraniens ont rapporté que l'île de Qeshm et la ville portuaire de Sirik, dans le détroit d'Ormuz, avaient été attaquées.

Des bruits d’explosions ont été entendus à Bandar Abbas, toute proche, puis dans les environs du comté de Jask, près de l’entrée du détroit, ont rapporté les médias iraniens, citant des sources locales et des habitants.

Certaines bases américaines de la région ont été prises pour cible en riposte à ces frappes, ont rapporté les médias iraniens, citant le commandement militaire interarmées suprême du pays, Khatam al-Anbiya.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir attaqué la cinquième flotte américaine à Bahreïn à l'aide de drones et ont menacé de “riposter plus sévèrement” si les hostilités se poursuivaient, selon les médias. Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a déclaré qu'une sirène d'alerte avait retenti et a exhorté la population à se mettre à l'abri. Les défenses aériennes ont repoussé les attaques iraniennes, a déclaré peu après un conseiller médiatique du roi de Bahreïn dans un message publié sur X.

Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations provenant du champ de bataille. Les cours du pétrole ont grimpé d'environ 1 % mercredi en début de séance en Asie, suite à l'escalade des hostilités.

PAS GRAND-CHOSE?

L'Apache a été abattu par un drone d'attaque iranien à usage unique, selon un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat. Les deux pilotes américains impliqués dans l'incident de l'hélicoptère n'ont pas été blessés, selon Trump.

Les médias d'État iraniens ont cité une source militaire affirmant qu'aucune opération militaire aérienne offensive n'avait été menée dans le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures.

À la suite des premières frappes américaines, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a publié sur X que le pays “ne laisserait aucune attaque ni aucune menace sans réponse”.

Dans un message précédent, il n'avait pas directement évoqué l'incident de l'hélicoptère, mais avait déclaré que les forces étrangères présentes dans la région risquaient d'être impliquées dans des accidents ou des tirs croisés.

“Pour réduire les risques, la meilleure solution est qu'elles partent”, a-t-il écrit.

L'Iran et Israël ont échangé des frappes aériennes en début de semaine, tuant deux personnes à Téhéran.

Trump a déclaré au Wall Street Journal lors d’un appel téléphonique mardi que l’incident de l’hélicoptère “n’était pas grave” et a souligné que “le pilote allait bien”. Cependant, cet épisode pourrait bien compliquer davantage les efforts visant à négocier un accord de paix pour mettre fin à l'escalade de la guerre au Moyen-Orient et rouvrir le détroit d’Ormuz, une voie de communication vitale pour le pétrole et d’autres matières premières.

Trump a déclaré à plusieurs reprises que l'Iran et les États-Unis étaient proches d'un accord, bien qu'il y ait eu peu de signes de progrès depuis l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu début avril. Un drone de surface de la marine américaine a localisé et secouru les deux membres d'équipage, a indiqué l'armée américaine, après que l'hélicoptère d'attaque de l'armée américaine s'est écrasé dans les eaux près de la côte d'Oman alors qu'il patrouillait vers 3 h du matin mardi (23 h GMT lundi).

Le Commandement central de l'armée américaine n'a donné aucune raison pour expliquer l'accident. Il a indiqué que les soldats avaient été secourus au bout de deux heures et qu'ils étaient dans un état stable – une évaluation plus prudente que la description donnée par Trump.

ISRAËL FRAPPE LA VILLE PORTUAIRE DE TYRE AU LIBAN, FAISANT HUIT MORTS

Dans un conflit parallèle, Israël a frappé la ville portuaire historique de Tyr, dans le sud du Liban, tuant au moins huit personnes. Il s'agit de la frappe la plus meurtrière sur la ville depuis le début des combats au Liban début mars, lorsque le Hezbollah a lancé des roquettes sur Israël.

Une vidéo vérifiée par Reuters montrait des débris éparpillés sur une route sur le site de l'attaque.

Le refus d’Israël de mettre fin à sa campagne contre le Hezbollah, soutenu par l’Iran, a entravé les efforts de Trump pour transformer un cessez-le-feu fragile dans le cadre de la guerre plus large entre les États-Unis, Israël et l’Iran en un règlement durable. Téhéran affirme depuis longtemps que tout accord de paix avec Washington dépend en partie de la fin des combats au Liban.

Mardi, dans le nord d'Israël, les troupes israéliennes opérant dans la région de Ramim Ridge, près de la frontière libanaise, ont tué une personne lors d'un incident au cours duquel elles ont riposté, a déclaré l'armée.

Israël n’a jamais interrompu sa campagne au Liban, qui a fait des milliers de morts, affirmant que ce conflit devait être traité séparément de tout cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Le Hezbollah a également poursuivi ses attaques.

Dans le même temps, Téhéran a continué de bloquer la plupart des navires transitant par le détroit d'Ormuz, qui, avant la guerre, acheminait un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Washington a imposé son propre blocus sur les ports iraniens.

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré mardi que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz augmentait “de manière très significative”, mais a ajouté qu'il faudrait de nombreux mois pour revenir à des flux énergétiques normaux une fois la guerre terminée. Trump a déclaré que tout accord de paix devait garantir que l'Iran ne puisse pas développer d'arme nucléaire. Les exigences de l'Iran comprennent la levée des sanctions internationales, la libération de milliards de dollars d'avoirs gelés et la reconnaissance de son contrôle sur le détroit.