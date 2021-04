Restauration : la crainte de l'absence des salariés à la réouverture

Après huit mois de fermeture, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie risque d'avoir du mal à se relever. Emmanuel Macron a indiqué jeudi 15 avril à une quinzaine de maires qu'il comptait toujours rouvrir des musées et des terrasses à partir de la mi-mai, avant de poursuivre une réouverture progressive, par étapes « toutes les trois semaines si tout va bien ». Outre un calendrier et des conditions de réouverture encore flous, le secteur s'inquiète de manquer de personnel par rapport à la situation d'avant crise.

Comme l'explique le journal Les Échos, certains salariés placés en chômage partiel depuis maintenant six mois demeurent introuvables par leurs employeurs. « On estime que 100 000 salariés, pour diverses raisons, manquent dans les effectifs, affirme Hervé Becam, vice-président national de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH). Nous gardons espoir que le maximum d'entre eux ont en tête un retour massif vers nos métiers. »

Les reconversions professionnelles en nombre ?

Cette estimation est celle d'une étude de plusieurs organisations patronales du secteur, destinée à mesurer « les impacts de la crise sanitaire sur les besoins en emploi et en compétences pour la branche CHR ». Selon le quotidien économique, un certain nombre d'employés de l'hôtellerie et de la restauration ont pris la décision de changer de vie au fil de ces longs mois de fermeture, ont

