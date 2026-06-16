Réseaux sociaux et plateformes vidéo prennent le pouvoir sur l'info

Le public au niveau mondial s'informe désormais davantage sur Facebook, YouTube ou TikTok que via les médias traditionnels ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

C'est la grande bascule de l'information: le public au niveau mondial s'informe désormais davantage sur Facebook, YouTube ou TikTok que via les médias traditionnels, dont le modèle économique est menacé, selon un rapport annuel de référence publié mardi.

"2026 marque une étape importante: pour la première fois, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo dépassent les autres sources d'information et deviennent le premier moyen de s'informer à l'échelle mondiale", écrit Jim Egan, auteur principal du rapport de l'institut Reuters pour l'étude du journalisme.

Publié chaque année par cet institut rattaché à l'université britannique d'Oxford, ce rapport sur l'information numérique est considéré comme une référence pour analyser les transformations des médias. Il s'appuie sur des sondages en ligne menés en début d'année par la société YouGov sur près de 100.000 personnes dans 48 pays.

54% des répondants disent avoir utilisé les réseaux sociaux et les plateformes vidéo pour s'informer dans la semaine précédant le sondage ( AFP / Manan VATSYAYANA )

Cette année, 54% des répondants disent avoir utilisé les réseaux sociaux et les plateformes vidéo pour s'informer dans la semaine précédant le sondage (et même 56% si on inclut les agents conversationnels d'intelligence artificielle comme ChatGPT).

Cette proportion descend à 52% pour la télévision, 51% pour les sites et applications de journaux et 21% pour la radio.

Revenus en berne

Cette tendance n'est pas nouvelle, puisque dans certains pays pris individuellement, réseaux et plateformes arrivaient déjà en tête les années précédentes. Mais c'est la première fois que ce mode de consommation de l'info est majoritaire sur la moyenne de l'ensemble des marchés étudiés (les pays où les sites et applis de médias restent en tête étant quasiment tous en Europe).

"Il faut voir cela comme une évolution progressive plutôt qu'un changement brutal", souligne Jim Egan.

Au niveau mondial, réseaux sociaux et plateformes vidéo sont la principale source d'info pour 3 sondés sur 10, et même plus de 1 sur 2 chez les 18-24 ans.

L'usage diffère selon les réseaux. Une majorité de sondés va sur X et YouTube exprès pour s'informer. Mais sur Facebook, Instagram et TikTok, cet accès à l'info se fait plutôt de façon inopinée, quand les utilisateurs y sont connectés pour d'autres raisons.

Les seules classes d'âge pour lesquelles la télévision arrive encore en tête sont les 45-54 ans et les plus de 55 ans.

Au niveau mondial, réseaux sociaux et plateformes vidéo sont la principale source d'info pour trois sondés sur 10, et même plus de un sur deux chez les 18-24 ans. ( AFP / Nicolas ASFOURI )

Et pour les sites et applis de médias traditionnels, le couperet tombe encore plus durement: aucune classe d'âge ne les cite comme leur premier moyen d'information.

Tout cela "a des conséquences évidentes sur la capacité" des médias "à toucher le public et à générer des revenus", souligne M. Egan, ancien haut dirigeant de la BBC.

C'est d'autant plus vrai que seuls 17% des sondés disent payer pour l'information en ligne, et qu'une grosse partie du marché publicitaire est captée par les géants d'internet au détriment des médias traditionnels.

Perte de confiance

Par ailleurs, ce rapport de 180 pages revient sur des tendances de fond déjà installées depuis plusieurs années: la montée en puissance des formats vidéo, l'influence croissante des créateurs de contenus dédiés à l'info (comme HugoDécrypte en France) et la perte de confiance dans les médias.

Cet indicateur atteint son plancher historique, avec seulement 37% des sondés qui font confiance "à la plupart des informations la plupart du temps".

Enfin, les agents IA sont de plus en plus utilisés pour s'informer, thème central du rapport l'an dernier. 10% des sondés les utilisent à cet effet de façon hebdomadaire, contre 7% en 2025.

"La manière de répondre au développement rapide de l’IA générative constitue le plus grand défi auquel sont confrontés les dirigeants de médias et les décideurs politiques", selon M. Egan.

Plus largement, il note que les indicateurs du rapport sont marqués par "une volatilité accrue" cette année, dans un contexte mondial d'incertitudes géopolitiques: "La lecture d'une partie du rapport 2026 est perturbante, mais c'est une période particulièrement perturbée que nous traversons, à la fois pour le secteur des médias d’information et pour le monde en général".