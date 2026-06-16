Logistique: le patron de Ceva appelé à d'autres fonctions au sein du groupe CMA CGM

Le groupe Ceva Logistics va changer de direction, avec l'arrivée de Patrick Moebel de FedEx Logistics à la direction générale, l'actuel patron Mathieu Friedberg étant appelé à "d'autres fonctions importantes" au sein de CMA CGM, maison mère de Ceva, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Ce départ et cette nomination confirment une information parue lundi dans le magazine L'Usine Nouvelle, citant la lettre spécialisée britannique The Loadstar.

Le départ de Mathieu Friedberg "va être rapidement officialisé, mais la confiance reste de mise, il prend d'autres fonctions importantes au sein du groupe CMA CGM" a indiqué cette source au sein du groupe.

Ceva Logistics est la plus grosse filiale de CMA CGM, spécialisée dans la logistique, comptant pour plus d'un tiers de son chiffre d'affaires.

La société est entrée dans le groupe en novembre 2020 suite à une OPA de CMA CGM qui souhaitait alors atténuer la volatilité de ses résultats trop dépendants du seul secteur du transport maritime.

Ceva, alors déficitaire, a été recapitalisé par CMA CGM, et a procédé à l'acquisition de quelque 17 sociétés en six ans et demi, dont Bolloré Logistics en mars 2024, le numéro un de la logistique en Turquie, Borasan, l'an passé, ainsi que l'Italien Fagioli, numéro un mondial des colis "hors dimension".

Au passage, le groupe est passé de 500 à quelque 10.000 salariés actuellement, avec des entrepôts disséminés un peu partout sur le territoire hexagonal, dont un gros hub à l'aéroport de Roissy.