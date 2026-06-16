Kem One s'accorde avec ses créanciers pour raboter sa dette et changer sa gouvernance

Le fabricant français de PVC Kem One a annoncé lundi un accord avec ses principaux créanciers, prévoyant une forte réduction de sa lourde dette, un apport de 100 millions d'euros et l'arrivée de nouveaux actionnaires de contrôle à la place du fonds américain Apollo, aux commandes depuis 2021.

( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Cet "accord de principe" comprend une réduction de la dette nette de 720 millions d'euros, pour la faire retomber à 154 millions d'euros, soit une baisse de 80% de son endettement actuel, et un report à 2031 de la première échéance de remboursement, selon un communiqué de l'entreprise lyonnaise.

L'apport de liquidités à hauteur de 100 millions d'euros sera réalisé par les fonds Monarch Alternative Capital et Arini (30 millions), Apollo (40 millions) et une ligne de crédit renouvelable (30 millions).

Monarch Alternative Capital et Arini deviennent les "nouveaux actionnaires de référence" et prennent le contrôle du groupe lyonnais au détriment d'Apollo, qui avait racheté Kem One en décembre 2021.

En mars dernier, la CGT-Chimie avait écrit une lettre ouverte au président Emmanuel Macron pour l'alerter à propos de l'avenir des quelque 1.300 salariés de Kem One, craignant qu'Apollo cherche à se désengager.

Elle reprochait au propriétaire du groupe chimique un recours massif au LBO ("leveradged buy out", ou rachat par endettement, une opération faisant peser le poids du rachat sur les revenus à venir de l'entreprise) et des "choix purement financiers".

"Cet accord financier ne prévoit à ce stade aucun impact sur l’emploi", assure la direction de Kem One.

"Cet accord donne à Kem One les moyens de poursuivre pleinement ses axes stratégiques : diversifier son mix commercial (gamme de produits, NDLR), maintenir les investissements essentiels en matière de sécurité, d’environnement et de fiabilité des actifs, renforcer son excellence opérationnelle et poursuivre sa trajectoire de décarbonation", déclare son directeur général Vincent Linchet, cité dans le communiqué.

La finalisation de l’opération est envisagée d’ici octobre, selon Kem One.