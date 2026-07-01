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REPUBLIÉ-Warsh, de la Fed : les “points de taux” resteront en place au moins pendant “un court moment”
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Suppression d'une balise superflue dans le titre; le contenu de l'article reste inchangé) par Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a déclaré que le « dot plot » (graphique en points) des taux d’intérêt de la banque centrale, très suivi par les marchés, serait maintenu « au moins pendant une courte période » pendant que la politique de communication de la Fed est réexaminée.

“Il y aura des points pendant un court laps de temps, à tout le moins”, a déclaré M. Warsh lors d’un forum sur la politique monétaire au Portugal. “Mais nous avons un groupe de travail chargé de cette question. Nous réexaminerons la situation.”

Banques centrales
BCE
Kevin Warsh
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