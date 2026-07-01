REPUBLIÉ-Warsh, de la Fed : les “points de taux” resteront en place au moins pendant “un court moment”

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Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a déclaré que le « dot plot » (graphique en points) des taux d’intérêt de la banque centrale, très suivi par les marchés, serait maintenu « au moins pendant une courte période » pendant que la politique de communication de la Fed est réexaminée.

“Il y aura des points pendant un court laps de temps, à tout le moins”, a déclaré M. Warsh lors d’un forum sur la politique monétaire au Portugal. “Mais nous avons un groupe de travail chargé de cette question. Nous réexaminerons la situation.”