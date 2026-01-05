 Aller au contenu principal
Reprise des pourparlers de sécurité entre Israël et la Syrie-Sana
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:54

Israël et la Syrie ont entamé lundi un nouveau cycle de pourparlers sur la réactivation de l'accord de désengagement de 1974, qui a posé les bases d'un cessez-le-feu entre les deux pays et établi une zone tampon sur le plateau du Golan sous la supervision de l'Onu, rapporte l'agence syrienne Sana.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait suspendu l'accord négocié après la guerre israélo-arabe de 1973 à la suite de la chute du régime de Bachar el Assad le 8 décembre 2024 et l'arrivée au pouvoir d'une coalition islamiste.

La partie syrienne, qui met en avant des "droits nationaux non négociables", exige un retrait de l'armée israélienne sur les positions qu'elle occupait avant cette date, notamment dans la zone tampon démilitarisée du Golan.

La délégation syrienne est dirigée par le ministre des Affaires étrangères Assaad el Chibani et le chef du renseignement Hussein el Salama. Damas demande un cadre de sécurité réciproque et équilibré.

Israël, pour sa part, réclame une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie.

Les pourparlers, qui durent jusqu'à demain et étaient suspendus depuis octobre dernier, se déroulent à Paris, a-t-on appris de deux sources diplomatiques.

(Reportage Jana Choukeir à Dubai, Maya Gebeily à Beyrouth, John Irish à Paris; version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Syrie
