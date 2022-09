Report de l'âge de départ retraites : "C'est non maintenant et c'est non toujours", tranche Laurent Berger

La réforme proposée par Emmanuel Macron "accentuerait les inégalités", a estimé le patron de la CFDT.

Laurent Berger à Paris, le 10 juin 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a de nouveau mis en garde Emmanuel Macron jeudi 8 septembre, en soulignant son opposition au projet de réforme des retraites.

"C'est non parce qu'on est dans un moment très tendu, avec beaucoup d'inquiétude. Je le dis au gouvernement et je le dirai au président de la République. Lancer de façon verticale et brutale, le report de l'âge légal de départ en retraite, c'est mettre le feu au pays" , a-t-il promis sur RTL .

"Mettre de l'huile sur le feu"

"Mettre de l'huile sur le feu avec la réforme des retraites ça serait dingue", a-t-il insisté.

Mais ce tabou n'est pas lié à la conjoncture. "C'est non maintenant et c'est non toujours", a-t-il tranché. Pourquoi les gens ont tant envie de partir en retraite ? Sans doute parce qu'il y a des questions de gestion de fin de carrière qui ne sont pas bien réglées. Quelle est la situation des gens qui travaillent dans des métiers pénibles ?"

Emmanuel Macron "voulait une réforme universelle de retraites pour avoir un système plus juste et l'option prise aujourd'hui c'est d'accentuer les inégalités. Donc c'est non pour la CFDT", a conclu le syndicaliste.