Repli des créations d'entreprises en avril en France

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le nombre de créations d'entreprises en France a chuté en avril par rapport à mars, mais il reste à un niveau très élevé, selon des données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables publiées par l'Insee mercredi.

Le nombre total de créations d'entreprises s'est replié de 6,3% en avril, après une hausse de 2,2% en mars, tous types d'entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables.

Ce sont ainsi 99.569 entreprises qui ont été créées le mois dernier.

L'Insee précise cependant que ce nombre "reste à un niveau très élevé, supérieur à tous les mois avant juillet 2025".

Ce sont les immatriculations de microentrepreneurs qui se sont repliées le plus fortement (-7,6% après +4,3%). Les créations d'entreprises individuelles classiques ont continué à diminuer (-4,5% après -2,9%), tout comme les créations de sociétés (-3,3% après -1,4%).

"Les créations d'entreprises se replient nettement dans les activités de soutien aux entreprises (-6,8% après +3,7%) et les services aux ménages (-8,9% après +2,6%). Elles baissent fortement dans les transports et l'entreposage (-11,5% après -2,4%)", précise l'Insee.

L'institut souligne que la construction reste le seul grand secteur en hausse, mais enregistre néanmoins un ralentissement (+0,4% après +2,0%).

Sur les douze derniers mois (mai 2025 à avril 2026), le nombre de créations d'entreprises augmente de 9,3% par rapport à la même période un an auparavant (mai 2024 à avril 2025), en données brutes.

La Banque de France avait indiqué lundi que le nombre de défaillances d'entreprises avait augmenté de 5% en mars sur un an, et concernait la plupart des secteurs d'activité.

Les créations d'entreprises, même si toutes ne se révèleront pas viables, affichent un niveau encourageant en France ces dernières années. Leur nombre avait atteint un record en 2025, qui ne s'explique pas uniquement par l'autoentrepreneuriat.