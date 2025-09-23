Réouverture de l'aéroport de Copenhague, temporairement fermé à cause de drones

L'aéroport de la capitale danoise Copenhague a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la réouverture de son trafic aérien, qui a été suspendu pendant environ quatre heures après que des drones suspects ont été aperçus.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, l'aéroport de Copenhague a prévenu toutefois qu'il y aurait "des retards et des départs annulés", appelant les passagers à se tenir informés auprès des compagnies aériennes.

Un porte-parole de la police locale a déclaré lundi soir à Reuters qu'entre deux et quatre "gros" drones ont été aperçus aux abords de l'aéroport.

Tous les décollages et atterrissages avaient été suspendus à partir de 20h26 heure locale (18h26 GMT), selon le site FlightRadar, d'après lequel au moins 15 vols avaient été détournés vers d'autres aéroports.

(Stine Jacobsen à Copenhague, Chris thomas à Bangalore; version française Tangi Salaün et Jean Terzian)