Rentrée scolaire : deux parents sur trois disent vouloir rogner sur les dépenses

Dans le sillage de l'inflation galopante, la traditionnelle liste scolaire va coûter plus cher cette année. Et les parents s'adaptent.

Près de 4 Français sur 10 comptent réduire le budget fournitures scolaires, selon l'enquête (illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

A l'approche du retour en classes des écoliers, deux tiers des parents prévoient de faire des économies sur les dépenses de rentrée scolaire , selon les résultats d'une enquête CSA Research pour Cofidis, relayée par BFMTV mercredi 17 août.

L'habillement perd des plumes

Dans le détail, 68% des parents prévoient de se restreindre dans leurs achats de fournitures et vêtements liés à la rentrée. Près d'un quart d'entre eux disent même devoir "beaucoup" se restreindre.

Plus d'une personne interrogée sur deux (57%) compte rogner en premier lieu sur les dépenses d'habillement, suivies par les dépenses extra-scolaires (39%) qui regroupent les activités sportives et de loisirs. Près de 4 Français sur 10 (37%) prévoient aussi de réduire leur budget consacré à l'achat de fournitures scolaires

Du côté des étudiants, un baromètre de la Fage affirme que le coût de la rentrée scolaire, qui intègre les frais de rentrée et les frais de vie courante, augmente de 7,38% en 2022 par rapport à l’année précédente (contre une hausse de 1,32% à la rentrée 2021), portant le coût moyen à 2.527,01 euros par étudiant. En cause: la "véritable flambée" des frais de rentrée qui connaissent cette année une augmentation de 13,04% pour un coût moyen de 1.307,20 euros. En détail, les frais liés au matériel pédagogique augmentent de 15,82%, les frais d'assurance logement de 11,83% et les complémentaires santé de 32,21%. Un étudiant devra donc débourser en moyenne 411,13 euros pour sa couverture santé pour l'année scolaire 2022-2023.