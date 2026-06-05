Renoncer à une semaine de congés payés pour gagner plus : la mesure proposée par un député LR devra passer par le dialogue social, souligne le ministre du Travail

Le député LR Éric Pauget propose que les Français puissent travailler pendant leur cinquième semaine de congés payés en échange d'un surplus de rémunération.

Jean-Pierre Farandou à Paris, le 21 mai 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Toucher aux règles sur les congés payés, et donc changer le code du Travail, ne peut avoir lieu qu'après un dialogue social avec les partenaires sociaux, a prévenu vendredi 5 juin le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, alors qu'une proposition de loi veut permettre de monétiser une semaine de congés payés.

"Dès qu'on touche au code du travail, il faut mettre les partenaires sociaux autour de la table. Donc si cette proposition de loi portée par un groupe politique arrive à l'Assemblée, la première chose que je ferai, est de rassembler les partenaires sociaux et d'en discuter avec eux", a précisé Jean-Pierre Farandou sur France 2 .

Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Pauget, porte une proposition de loi en faveur d' une monétisation volontaire de cinq jours de congés payés pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs.

"C'est le salarié qui le veut ou pas, qui le propose à son employeur, en accord avec son employeur, et c'est le salarié qui est toujours libre", a précisé auprès de franceinfo Éric Pauget. "Si un salarié a besoin d'un coup de pouce financier, en cas de coup dur par exemple, il devrait pouvoir monétiser tout ou partie de ses jours de congés payés", a également estimé le député, selon Le Parisien . Un surplus de rémunération qui devrait être défiscalisé et exonéré de cotisations , selon l'élu.

"Scandaleux"

"Le code du travail, s'il est comme ça, c'est qu'il y a des raisons, donc pourquoi pas le faire évoluer, mais ça devra passer par un dialogue social", a appuyé le ministre du Travail, ajoutant que les congés sont faits aussi pour se reposer.

Une proposition de loi que la numéro un de la CFDT, Marylise Léon, a jugée "scandaleuse".

"On n'a jamais eu autant de problématiques d'accident de travail, de santé au travail, de conditions de travail dégradées (...) et on nous explique qu'il faut moins de congés !", a lancé la responsable syndicale sur BFM Business , voyant dans cette proposition "de la facilité politique" face aux problématiques actuelles de pouvoir d'achat.