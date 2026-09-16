Rennes se casse les dents sur le Sturm Graz
Pour son retour en Coupe d'Europe, le Stade rennais n'a pas réussi à ramener plus d'un point de Graz (0-0). Le match aurait pu basculer des deux côtés et Franck Haise attendra encore pour une victoire en Ligue Europa.
Sturm Graz 0-0 Rennes
Plus d’infos à venir sur sofoot.com…
Sturm Graz (5-3-2) : Khudyakov – Vallci (Mallic, 46 e ), Koller, Quarshie, Weinandl, Balbo (Seidl, 81 e ) – Hödl, Matoshi (Stankovic, 81 e ), Heil – Mamageishvili (Rozga, 62 e ), Beganović (Diakité, 62 e ). Entraîneur : Fabio Ingolitsch.…
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer