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Rennes se casse les dents sur le Sturm Graz
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 22:59
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Rennes se casse les dents sur le Sturm Graz

Rennes se casse les dents sur le Sturm Graz

Pour son retour en Coupe d'Europe, le Stade rennais n'a pas réussi à ramener plus d'un point de Graz (0-0). Le match aurait pu basculer des deux côtés et Franck Haise attendra encore pour une victoire en Ligue Europa.

Sturm Graz 0-0 Rennes

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Sturm Graz (5-3-2) : Khudyakov – Vallci (Mallic, 46 e ), Koller, Quarshie, Weinandl, Balbo (Seidl, 81 e ) – Hödl, Matoshi (Stankovic, 81 e ), Heil – Mamageishvili (Rozga, 62 e ), Beganović (Diakité, 62 e ). Entraîneur : Fabio Ingolitsch.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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