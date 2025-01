Rennes : peur sur le village

Le Stade rennais a perdu son onzième match de la saison en championnat, contre Brest à domicile, et se met pour la première fois depuis très longtemps à craindre pour son maintien dans l’élite. Récit d’une soirée faite de contrastes, au sein d’une route de Lorient qui ne respire plus vraiment la joie.

Il est pas loin de 22h30, ce samedi soir, quand les derniers stands de galettes saucisses finissent de plier bagage route de Lorient. La rue qui se transforme en petit village les jours de match au Roazhon Park est calme, mais pas encore tout à fait déserte. Il reste des traînards dans les différents bars faisant face à l’enceinte bretonne, des lieux devenus des institutions quand on est un supporter du Stade rennais. Chez Marco, on ne nous cache pas que la mauvaise santé du club breton a une influence sur la fréquentation de l’établissement inévitablement lié au SRFC, en tout cas les soirs de match. Il y a encore deux ans en arrière, le trottoir devant l’enseigne était plein à craquer, même deux heures après le coup de sifflet final, et les soiffards rennais se lançaient parfois dans un clapping improvisé avec Benjamin Bourigeaud et Flavien Tait, perchés avec leurs familles dans la tribune Lorient. Une autre époque.

Ce n’est pas la température tournant autour de zéro degré qui a fait fuir les amoureux des Rouge et Noir, mais sans doute la nouvelle défaite de leurs protégés qui ne le sont pas vraiment cette saison. Un peu plus loin, au Roazhon Pub, la guinguette extérieure est moins animée que l’intérieur, où près d’une centaine de supporters désabusés se réchauffent à coups de pintes, entre un tube de Céline Dion et Dans les yeux d’Émilie de Joe Dassin. L’un d’eux avait même quitté le stade à la pause, préférant se mettre au chaud pour suivre la suite de la rencontre. C’est une troisième mi-temps comme une autre, au fond : des moments de tension, des chants de mecs bourrés et d’interminables débats sur la composition d’équipe de Jorge Sampaoli. Et ce refrain plus effrayant qu’entraînant : « On va aller en Ligue 2, tu crois ? » …

Tous propos recueillis par CG, sauf mention

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com