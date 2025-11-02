Rennes : Ludovic Blas et Seko Fofana devraient être réintégrés au groupe
Seko, ça brûle.
Le retour de Ludovic Blas et Seko Fofana dans le groupe rennais devrait intervenir ce dimanche (15 heures), pour la réception de Strasbourg . Écartés mercredi dernier contre Toulouse (2-2) en raison de prétendues bisbilles avec leur entraîneur Habib Beye, Blas et Fofana auront donc de nouveau l’occasion de s’exprimer sur le terrain, même si leur titularisation face à Strasbourg est loin d’être garantie.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer