Rennes : Ludovic Blas et Seko Fofana devraient être réintégrés au groupe
02/11/2025 à 12:27

Seko, ça brûle.

Le retour de Ludovic Blas et Seko Fofana dans le groupe rennais devrait intervenir ce dimanche (15 heures), pour la réception de Strasbourg . Écartés mercredi dernier contre Toulouse (2-2) en raison de prétendues bisbilles avec leur entraîneur Habib Beye, Blas et Fofana auront donc de nouveau l’occasion de s’exprimer sur le terrain, même si leur titularisation face à Strasbourg est loin d’être garantie.…

AB pour SOFOOT.com

