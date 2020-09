Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault crée un poste de directeur de la communication des marques Reuters • 10/09/2020 à 18:53









RENAULT CRÉE UN POSTE DE DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DES MARQUES PARIS (Reuters) - Renault a annoncé jeudi la création d'un poste de directeur de la communication des marques, confié à Christian Stein qui prendra ses fonctions le 15 novembre. Ce nouveau poste s'inscrit dans le cadre du projet d'évolution de l'organisation du groupe autour de ses marques, dévoilé il y a une semaine. (Rédaction de Paris)

