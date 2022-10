Remise sur le carburant : la grosse colère des petits pompistes

Non, décidément, ça ne passe pas. Dominique Paul, 50 ans, garagiste à Vals-les-Bains (Ardèche), ne digère toujours pas le fait que Bruno Le Maire a, cet été, demandé à TotalEnergies d'accorder dès le 1er septembre, et jusqu'à fin octobre, une remise de 20 centimes sur le litre de carburant, en plus des 30 centimes octroyés par l'État, soit une ristourne de 50 centimes à la pompe. Et, même si le montant de ladite remise baissera le 1er novembre (passant à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année), l'Ardéchois fulmine : « Ce que je trouve incroyable, et dangereux, dit-il, c'est qu'un ministre d'État incite une entreprise à abuser de sa position dominante et à bafouer ainsi les règles de la concurrence. »

« Je suis choqué, poursuit-il. Comment le gouvernement a-t-il pu demander une chose pareille à un groupe comme TotalEnergies, qui extrait, raffine et distribue le carburant en France et qui a, au premier semestre 2022, enregistré 10,84 milliards d'euros de profits ? Sur les quelque 11 000 stations-service recensées dans l'Hexagone, près de 3 500 sont détenues par la multinationale, c'est donc l'ensemble de la profession qui est aujourd'hui en péril. Le ministère de l'Économie est censé créer des emplois, mais cette mesure conduit des gens au chômage. »

Baisse de la fréquentation à la pompe de 40 %

Dominique Paul n'a rien contre la concurrence, et certainement rien non plus contre les mesures en faveur

