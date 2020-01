Religion : Porto-Novo aux couleurs du vodoun?

C'est aux seules convictions des habitants de « Hogbonou » pour les Goun, « Adjatchè » pour les Yoruba que les arts et cultures du vodoun sont restés vivaces à Porto-Novo, la capitale politique du Bénin. Kpohinto Médji, vieux prêtre vaudou aux yeux malicieux, admire les changements sur la place Houngbo Hounto de Porto-Novo : une place consacrée au culte vaudou, religion née au Bénin et célébrée tous les ans dans le pays le 10 janvier, rapportent nos confrères de l'Agence France-Presse sur place. « Avant, c'était un endroit délabré, délaissé », résume le vieil homme, en gun, la langue locale. « Aujourd'hui, c'est beau », se réjouit le prêtre, intermédiaire entre les divinités et les croyants du culte.Lire aussi Bénin : vous avez dit vodoun ?Une histoire ancestraleLe vodoun (orthographié vodou par les colons et différent du vaudou haïtien, NDLR) est une religion bâtie autour des forces de la nature et du lien avec les ancêtres, dont les représentations peuvent être des objets ou des éléments naturels. Littéralement, vodoun signifie « ce qu'on ne peut élucider, la puissance efficace » en langue fon.Longée par une route très fréquentée de la capitale administrative du Bénin, la place Houngbo Hounto regorge d'attributs propres à cette croyance traditionnelle : un couvent, lieu de formation réservé aux initiés, des arbres fétiches et plusieurs cases qui abritent des divinités que l'on devine à travers les...