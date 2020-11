Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Relax, Donald": Greta Thunberg raille Trump dans un tweet vengeur Reuters • 06/11/2020 à 11:51









"RELAX, DONALD": GRETA THUNBERG RAILLE TRUMP DANS UN TWEET VENGEUR STOCKHOLM (Reuters) - Alors que Donald Trump multiplie les attaques contre le processus démocratique américain ainsi que les messages sur Twitter, la militante écologiste Greta Thunberg a conseillé au président américain de "se relaxer" au sujet de l'élection présidentielle. Jeudi, Greta Thunberg, âgée de 17 ans, a répondu à un tweet de Donald Trump dans lequel il appelait à stopper le décompte des votes du scrutin présidentiel en commentant : "Ridicule. Donald doit travailler à maîtriser sa colère et aller voir un bon vieux film avec un ami ! Relax, Donald, relax !" Ce tweet reprend mots pour mots le commentaire laissé par Donald Trump en décembre 2019, après que Greta Thunberg a été nommée personnalité de l'année 2019 par Time Magazine. "Ridicule. Greta doit travailler à maîtriser sa colère et aller voir un bon vieux film avec un ami ! Relax, Greta, relax !", avait alors twitté le président américain, en réponse à un message de félicitations adressé à la jeune fille. (Johannes Hellstrom, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

