Relations Royaume-Uni/UE: les temps forts depuis le séisme du Brexit

Après l'accord conclu lundi marquant une relance des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, rappel des grandes étapes depuis le référendum de 2016 sur la sortie britannique du marché unique européen.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et Ursula von der Leyen, le 19 mai 2025, à Londres ( POOL / CARL COURT )

Référendum de 2016

Lors d'un referendum le 23 juin 2016, les Britanniques votent à 52% en faveur d'un "Brexit", une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).

Le lendemain, le Premier ministre conservateur David Cameron démissionne et est remplacé par Theresa May. Cette dernière active neuf mois plus tard, le 29 mars 2017, l'article 50 du Traité de Lisbonne, enclenchant le processus de sortie de l'UE censé aboutir en deux ans.

Négociations compliquées

Un accord de sortie conclu en novembre 2018 est rejeté trois fois de suite par les députés britanniques. Theresa May démissionne et est remplacée en juillet 2019 par l'ancien maire de Londres Boris Johnson.

En octobre, l'UE et le Royaume-Uni parviennent à un nouvel accord. Les députés britanniques entérinent son principe, mais refusent qu'il soit examiné en accéléré, ce qui aurait permis de tenir la nouvelle date de sortie entretemps fixée au 31 octobre 2019.

Les 27 accordent au Royaume-Uni un nouveau report, cette fois au 31 janvier 2020.

Sortie effective en 2020

Après la large victoire de Boris Johnson aux élections législatives anticipées, l'accord de Brexit est approuvé par la Chambre des communes en janvier 2020. Le texte est ratifié le 29 par le Parlement européen.

Le 31 janvier, les Britanniques quittent officiellement l'UE. Ils entrent dans une période de transition, jusqu'à la fin de l'année, pendant laquelle ils continuent d'appliquer les règles européennes.

Un accord de libre-échange (sans droits de douane ni quotas) conclu la veille de Noël entre en vigueur le 31 décembre 2020: la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen est effective.

Compromis sur l'Irlande du Nord

En juin 2022, le gouvernement de Boris Johnson propose un projet de loi pour s'affranchir du protocole nord-irlandais négocié dans le cadre du Brexit, tenu pour responsable de difficultés d'approvisionnement dans la province britannique.

Ce protocole maintient de fait l'Irlande du Nord au sein du marché unique européen mais crée une frontière douanière avec la Grande-Bretagne. Furieux, les Européens agitent le spectre de représailles commerciales.

En février 2023, Londres, alors gouverné par Rishi Sunak, et Bruxelles concluent un nouveau pacte baptisé "Cadre de Windsor", qui supprime les contrôles douaniers sur les marchandises arrivant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne, si elles ne doivent pas être exportées en Irlande, membre de l’UE.

Réchauffement

Dès le retour des travaillistes au pouvoir au Royaume-Uni en juillet 2024, après quatorze années de gouvernements conservateurs, le nouveau Premier ministre Keir Starmer affiche sa volonté d'améliorer les relations avec l'UE, sans toutefois remettre en cause le Brexit.

Le rapprochement est renforcé par le dossier de la guerre en Ukraine, face à la menace russe et aux incertitudes découlant du retour au pouvoir de Donald Trump.

Lundi, après des mois de négociations, Européens et Britanniques ont conclu un partenariat sur la défense et la sécurité, trouvé un compromis pour assouplir certaines barrières commerciales et prolongé un accord sur la pêche.