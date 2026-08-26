Relations États-Unis/Russie : le directeur de la CIA a eu des contacts avec les services secrets russes à Moscou, mais n'a pas rencontré Vladimir Poutine

C'est la première fois depuis 2021 -avant le début de la guerre en Ukraine- qu'un directeur de la CIA se rend en Russie.

John Ratcliffe à Washington, aux États-Unis, le 6 avril 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Vladimir Poutine n'a pas rencontré le directeur de la CIA, John Ratcliffe, lors de son voyage mardi à Moscou. Ce dernier a toutefois participé à des échanges "entre services secrets", a affirmé mercredi 26 août le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Il y a eu des contacts entre les services secrets, mais aucune rencontre avec le président russe n'a eu lieu", a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes, dont l' AFP , qualifiant ces contacts de "positifs" tout en refusant d'évoquer les dossiers sur lesquels les discussions ont porté. Le porte-parole a jugé qu'"il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure cela aura une incidence sur le processus visant à sortir les relations (russo-américaines) de la crise".

Aucun autre contact futur n'est prévu pour l'heure , a-t-il affirmé.

Washington n'a pas communiqué à ce stade sur cette visite de John Ratcliffe à Moscou, la première connue depuis sa prise de fonction en 2025.

Une première depuis 2021

Un avion militaire américain avait décollé mardi dans la matinée de la capitale lettone Riga pour rejoindre la capitale russe, avant de faire le trajet inverse dans la soirée, selon les données du site de suivi des vols Flightradar24.

Le dernier voyage connu d'un directeur de la CIA en Russie remontait à novembre 2021, avant le début de la guerre en Ukraine en février 2022.

William Burns, qui occupait alors ces fonctions, avait alors rencontré des membres du gouvernement russe dans un contexte international déjà tendu, dans le cadre d'un dialogue stratégique entre Moscou et Washington qui n'avait pas abouti.

Selon la chaîne de télévision américaine CNN , William Burns avait été dépêché à Moscou pour "mettre en garde" la Russie contre le renforcement de ses troupes près de la frontière ukrainienne, à quelques mois du début de l'offensive militaire russe.